జెరూసలేం: ఇజ్రాయెల్‍-హమాస్‍ యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్‌ పైచేయి సాధించింది. హమాస్‌ను చావు దెబ్బ కొట్టింది. హమాస్ గాజా చీఫ్ మహమ్మద్ సిన్వార్‌ను ఇజ్రాయెల్ సైన్యం హతమార్చిందని బుధవారం ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రకటించారు.

మే 14న ఇజ్రాయెల్ జరిపిన భారీ వైమానిక దాడిలో హమాస్ చీఫ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారని నివేదికలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు ఈ దాడిలో మహమ్మద్ సిన్వార్‌ మరణంపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.

ఈ క్రమంలో గాజాలో హమాస్‌కు మిగిలి ఉన్న చివరి టాప్ కమాండర్లలో ఒకరైన మహమ్మద్ సిన్వర్ మే 14న ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు జరిపిన దాడుల్లో మరణించినట్లు ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్‌ నెతన్యాహు ధ్రువీకరించారు. ముహమ్మద్ సిన్వార్ హమాస్‌ అధినేత యాహ్వా సిన్వార్‌ సోదరుడు. గతేడాది అక్టోబర్‌లో ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ఐడీఎఫ్‌ దళాల చేతిలో సిన్వార్‌ మృతి చెందాడు.

🚨 | JUST IN: Israeli PM Benjamin Netanyahu CONFIRMS the elimination of 3 top Hamas leaders -- Mohammed Deif, Yahya Sinwar, and Mohammed Sinwar.



Terrorism isn't managed it’s erased.



This is what real leadership looks like when evil shows its face. 🇮🇱🔥 pic.twitter.com/h1PsuLBarY

— Hank™ (@HANKonX) May 28, 2025