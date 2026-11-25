సాక్షి, మహబూబాబాద్: కార్తీక సోమవారం వేళ ఇ
..అయితే ఓడిన వారిని గెలిచినట్లు చూపిస్తే సరి!
2024లో జరిగిన దానిపై ఎవరేమన్నా.. ఇంకో రెండేళ్లు నెట్టేస్తాంలెండి!!
దోహా: కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ (148 బంతుల్లో 100; 7 ఫోర్లు, 1 స
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Nov 25 2026 7:05 AM | Updated on Nov 25 2026 7:06 AM