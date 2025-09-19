 కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ.. మెడిక‌ల్ కాలేజీల ప్రైవేటీక‌ర‌ణ‌పై ఉవ్వెత్తున ఉద్య‌మం (చిత్రాలు) | YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization | Sakshi
కదం తొక్కిన వైఎస్సార్‌సీపీ.. మెడిక‌ల్ కాలేజీల ప్రైవేటీక‌ర‌ణ‌పై ఉవ్వెత్తున ఉద్య‌మం (చిత్రాలు)

Sep 19 2025 1:58 PM | Updated on Sep 19 2025 1:58 PM

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization1
1/26

ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ‘ఛలో మెడికల్ కాలేజీ’ పేరుతో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించింది.

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization2
2/26

రాష్ట్రంలోని అన్ని మెడికల్ కాలేజీల ఎదుట ధర్నాలు నిర్వహించాయి. నోటీసులు, పోలీసుల ఆంక్షలు దాటుకుని కీలక నేతలు, పార్టీ యువజన విభాగం, యువత పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంది.

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization3
3/26

వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు మాట్లాడుతూ.. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో 17 మెడికల్ కాలేజీలు ప్రారంభించామని, పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలకు తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం అందించాలన్నదే లక్ష్యమని తెలిపారు.

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization4
4/26

ప్రస్తుత ప్రభుత్వం పీపీపీ (పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్ట్‌నర్‌షిప్) మోడల్ ద్వారా లక్షన్నర కోట్ల విలువ చేసే కాలేజీలను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పగించేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకునేంత వరకు ఆందోళనలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు.

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization5
5/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization6
6/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization7
7/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization8
8/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization9
9/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization10
10/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization11
11/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization12
12/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization13
13/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization14
14/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization15
15/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization16
16/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization17
17/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization18
18/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization19
19/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization20
20/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization21
21/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization22
22/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization23
23/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization24
24/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization25
25/26

YSRCP MLCs Protest against Medical Colleges Privatization26
26/26

# Tag
YSRCP Andhra Pradesh Chalo Medical College dharna Chandrababu Naidu Kutami Prabhutvam TDP
