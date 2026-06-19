 రాజసొబగులతో మెరిసిన రాయల్ ఆస్కట్ 2026 (ఫొటోలు) | England Royal Ascot 2026 Caps | Sakshi
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రాజసొబగులతో మెరిసిన రాయల్ ఆస్కట్ 2026 (ఫొటోలు)

Jun 19 2026 11:33 AM | Updated on Jun 19 2026 11:47 AM

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ఇంగ్లాండ్‌లోని బెర్క్‌షైర్‌లో జరుగుతున్న రాయల్ ఆస్కట్ 2026 (Royal Ascot 2026) ఈసారి పూర్తిగా హై-సొసైటీ గ్లామర్‌తో మెరిసింది. బ్రిటిష్ రాజకుటుంబ సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై ఈవెంట్‌కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

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ప్రిన్స్ విలియం–కేట్ దంపతులు గుర్రపు బండిలో రాకతో కార్యక్రమానికి రాజసొబగులు తెచ్చారు.

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మరికొందరు గోల్డ్ కప్ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. కారోల్ మిడిల్టన్ వంటి అతిథుల హాజరు కూడా ఈ ఈవెంట్‌కు మరింత గ్లామర్ జోడించింది.

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రంగురంగుల డిజైనర్ గౌన్లు, ప్రత్యేకమైన టోపీలు, క్లాసీ ఫ్యాషన్ లుక్‌తో ఈ మొత్తం వేడుక ఒక ఫ్యాషన్ రన్‌వే షోలా కనిపించింది.

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1711 నుంచి కొనసాగుతున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక రేసింగ్ ఈవెంట్.. ఈసారి రాజకుటుంబ హాజరుతో మరింత వైభవంగా మారింది.

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# Tag
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