 దేవి నవరాత్రులు.. అమ్మవారి సేవలో శ్యామల (ఫొటోలు) | YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దేవి నవరాత్రులు.. అమ్మవారి సేవలో శ్యామల (ఫొటోలు)

Sep 29 2025 10:33 AM | Updated on Sep 29 2025 11:19 AM

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad1
1/14

నటి శ్యామల హైదరాబాద్ హయత్ నగర్‌లోని దేవి నవరాత్రుల పూజా కార్యక్రమంలో సతీసమేతంగా పాల్గొన్నారు. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad2
2/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad3
3/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad4
4/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad5
5/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad6
6/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad7
7/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad8
8/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad9
9/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad10
10/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad11
11/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad12
12/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad13
13/14

YSRCP Leader Shyamala Dussehra Pooja in Hyderabad14
14/14

# Tag
shyamala YSRCP Dussehra 2025 photo gallery Dussehra Celebrations Dussehra Festival (Vijayadashami)
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

దేవి నవరాత్రులు.. అమ్మవారి సేవలో శ్యామల (ఫొటోలు)
photo 2

దుర్గా పూజలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

#DussehraVibes : దీప్తి సునైనా పండగ వైబ్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

పీపుల్స్‌ ప్లాజా : ఉత్సాహంగా పింక్ పవర్ రన్ (ఫొటోలు)
photo 5

దసరా సంబరాలకు వేళాయే.. రైళ్లు,బస్సులు కిటకిట (ఫొటోలు)

Video

View all
SEC Releases Telangana Local Body Election Schedule 1
Video_icon

తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల

Chiranjeevi Emotional On Pawan And Nagababu Silent On Balakrishna Comments 2
Video_icon

అన్నకు తమ్ముళ్ల వెన్నుపోటు..!
KSR Live Show On Vangalapudi Anitha Lies And CM Revanth Reddy Future City 3
Video_icon

ఫ్యూచర్ సిటీపై రేవంత్ ఆశలు.. అసెంబ్లీలో అనిత అబద్దాలు
Chalapathi Chowdary Strong Counter To Vangalapudi Anitha 4
Video_icon

అనిత చెంప చెళ్లుమనిపించాడు
YS Jagan Mohan Reddy Congratulates To Team India 5
Video_icon

టీమిండియాకు వైఎస్ జగన్ అభినందనలు

Advertisement