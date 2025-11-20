 వెకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న సాయి పల్లవి సిస్టర్స్‌ (ఫోటోలు) | Sai Pallavi Sisters Enjoying Beach Vacation: Fun Moments Captured (Photos) | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వెకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న సాయి పల్లవి సిస్టర్స్‌ (ఫోటోలు)

Nov 20 2025 1:32 PM | Updated on Nov 20 2025 3:29 PM

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)1
1/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)2
2/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)3
3/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)4
4/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)5
5/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)6
6/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)7
7/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)8
8/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)9
9/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)10
10/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)11
11/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)12
12/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)13
13/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)14
14/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)15
15/16

Sai Pallavi Sisters Enjoying Vacation (Photos)16
16/16

# Tag
Sai Pallavi vacation beach Trip Actress Gallery Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భర్తతో కలిసి శ్రీలంకలో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న అమలాపాల్ (ఫోటోలు)
photo 2

సిస్టర్‌ శిల్పా శిరోద్కర్ బర్త్‌డే.. చెల్లిపై నమ్రతా ప్రశంసలు (ఫోటోలు)
photo 3

రివాల్వర్ రీటా ప్రమోషన్స్‌లో కీర్తి సురేశ్.. (ఫోటోలు)
photo 4

వెకేషన్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న సాయి పల్లవి సిస్టర్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌కు జగన్‌.. పోటెత్తిన అభిమానం (ఫొటోలు)

Video

View all
High Court Serious On Chandrababu Govt Over Negligence of Ambedkar Smruthi Vanam 1
Video_icon

అంబేద్కర్ స్మృతివనం పట్ల నిర్లక్ష్యం బాబుపై హైకోర్టు ఆగ్రహం
Ambati Mass Ragging On ABN And TV5 Thumbnails Over Jagan At Nampally CBI Court 2
Video_icon

జగన్ కోసం తండోపతండాలుగా జనాలు... ABN, TV5 థంబ్ నైల్స్ పై అంబటి మాస్ ర్యాగింగ్
YS Jagan Massive Craze At Hyderabad 3
Video_icon

Hyd: స్టేట్ ఏదైనా తగ్గని జగన్ క్రేజ్
AIG Hospitals Chairman Dr D Nageshwar Reddy Sensational Facts on Antibiotics Use 4
Video_icon

జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పికి యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకుంటున్నారా?
Passenger Train Hits Pickup Van In Tripura 5
Video_icon

Tripura: పికప్ వ్యాన్‌ను ఢీకొట్టిన ప్యాసింజర్ రైలు
Advertisement