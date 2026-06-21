 మేనిఛాయతో మెరిసిపోతున్న కృతిశెట్టి (ఫొటోలు) | Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మేనిఛాయతో మెరిసిపోతున్న కృతిశెట్టి (ఫొటోలు)

Jun 21 2026 5:10 PM | Updated on Jun 21 2026 5:18 PM

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos1
1/14

యంగ్ హీరోయిన్ కృతిశెట్టి.. మెరిసిపోతోంది. ఆరెంజ్ కలర్ డ్రస్‌లో దిగిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది...

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos2
2/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos3
3/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos4
4/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos5
5/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos6
6/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos7
7/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos8
8/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos9
9/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos10
10/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos11
11/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos12
12/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos13
13/14

Krithi Shetty Shines with Her Dusky Glow Photos14
14/14

# Tag
Krithi Shetty Tollywood Actress Tollywood Beauty photo gallery Viral Pic Tollywood
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫాదర్స్ డే స్పెషల్.. టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

మేనిఛాయతో మెరిసిపోతున్న కృతిశెట్టి (ఫొటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్‌లో సమంత.. ‘బంగారం’ లాంటి కబురు (ఫోటోలు)
photo 4

జంగిల్ థీమ్‌తో హీరోయిన్ కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

గచ్చిబౌలిలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జెంబే డ్రమ్‌ సర్కిల్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leader Sandeep About AP Police 1
Video_icon

పోలీసులు నన్ను తీవ్రంగా వేధిస్తున్నారు
YSRCP RK Roja Sensational Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

న్యాయం చేయలేనప్పుడు నీకెందుకు ఆ పార్టీ..? మూసేసుకో..
Anil Ravipudi Venkatesh And Nandamuri Kalyan Ram New Movie 3
Video_icon

రావిపూడి మ్యాజిక్ రిపీట్ అయ్యేనా..!
Karumuri Venkat Reddy About Sai Krishna Missing Case 4
Video_icon

సాయి కృష్ణ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. ఆధారాలు మాయం..?
Sugali Preeti Mother Serious Over Pawan Kalyan Comments 5
Video_icon

మాట మార్చింది నువ్వు.. డిప్యూటీ సీఎం అవ్వగానే ఇంత మార్పా..? ఆ రోజు ఏం చెప్పారు..
Advertisement