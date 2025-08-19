 తల్లి 84వ బర్త్ డే.. సుమ స్పెషల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు) | Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos | Sakshi
తల్లి 84వ బర్త్ డే.. సుమ స్పెషల్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Aug 19 2025 7:30 PM | Updated on Aug 19 2025 7:30 PM

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos1
1/12

యాంకర్ సుమనే కాదు ఆమె తల్లి కూడా అంతే ఎనర్జిటిక్.

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos2
2/12

రీసెంట్‌గా సుమ తల్లి 84వ పుట్టినరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos3
3/12

ఈ క్రమంలోనే సుమ కొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేసుకుంది.

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos4
4/12

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos5
5/12

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos6
6/12

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos7
7/12

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos8
8/12

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos9
9/12

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos10
10/12

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos11
11/12

Anchor suma Mother Birthday Celebration Photos12
12/12

# Tag
anchor Suma mother birthday celebration Photos
