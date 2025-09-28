చిన్ని అద్భుతం రాబోతోంది : స్టార్‌ సింగర్‌, ఫోటోలు వైరల్‌

1/16
ఇండియన్ ఐడల్ స్టార్ సాయిలి కాంబ్లే తల్లి కాబోతోంది.
ఈ గుడ్ న్యూస్ను తన భర్త ధవాల్తో కలిసి అభిమానులతో పంచుకుంది
తమజీవితాల్లోకి మరో చిన్ని ప్రాణం రాబోతోందని సోషల్మీడియా ద్వారా షేర్
సాయిలీ మెటర్నిటీ బేబీ షవర్ ఫోటోలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి
త్వరలోనే ఈ స్టార్ సింగర్ లాలి పాటలు పాడబోతోందంటూ అభిమానులు, తోటి కళాకారులు అభినందనలు
ఇండియన్ ఐడల్ సీజన్ 12లో తన అద్భుతమైన గాత్రంతో అభిమానులను సంపాదించుకున్న గాయని సాయిలీ
సాయిలి కాంబ్లే తన చిరకాల ప్రియుడు ధవల్ను 2022,ఏప్రిల్లో వివాహం చేసుకుంది
