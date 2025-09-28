 చిన్ని అద్భుతం రాబోతోంది : స్టార్‌ సింగర్‌, ఫోటోలు వైరల్‌ | Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos | Sakshi
చిన్ని అద్భుతం రాబోతోంది : స్టార్‌ సింగర్‌, ఫోటోలు వైరల్‌

Sep 28 2025 9:14 PM | Updated on Sep 28 2025 9:14 PM

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos1
1/16

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos2
2/16

ఇండియన్ ఐడల్ స్టార్ సాయిలి కాంబ్లే తల్లి కాబోతోంది.

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos3
3/16

ఈ గుడ్‌ న్యూస్‌ను తన భర్త ధవాల్‌తో కలిసి అభిమానులతో పంచుకుంది

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos4
4/16

తమజీవితాల్లోకి మరో చిన్ని ప్రాణం రాబోతోందని సోషల్‌మీడియా ద్వారా షేర్‌

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos5
5/16

సాయిలీ మెటర్నిటీ బేబీ షవర్ ఫోటోలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos6
6/16

త్వరలోనే ఈ స్టార్‌ సింగర్‌ లాలి పాటలు పాడబోతోందంటూ అభిమానులు, తోటి కళాకారులు అభినందనలు

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos7
7/16

ఇండియన్ ఐడల్ సీజన్ 12లో తన అద్భుతమైన గాత్రంతో అభిమానులను సంపాదించుకున్న గాయని సాయిలీ

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos8
8/16

సాయిలి కాంబ్లే తన చిరకాల ప్రియుడు ధవల్‌ను 2022,ఏప్రిల్లో వివాహం చేసుకుంది

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos9
9/16

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos10
10/16

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos11
11/16

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos12
12/16

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos13
13/16

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos14
14/16

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos15
15/16

Indian Idol star Sayli Kamble is going to become a mother photos16
16/16

# Tag
Singer Indian Idol baby bump Photos viral Social Media
