 హైదరాబాద్‌ : సంబరంగా దీపావళి సదర్‌ వేడుకలు (ఫొటోలు) | CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival At NTR Stadium In Hyderabad, Photos Gallery Inside | Sakshi
హైదరాబాద్‌ : సంబరంగా దీపావళి సదర్‌ వేడుకలు (ఫొటోలు)

Oct 20 2025 7:18 AM | Updated on Oct 20 2025 10:54 AM

CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad1
హైదరాబాద్‌ : దున్నరాజుల విన్యాసాలు...కళాకారుల నృత్యాలు, డప్పు చప్పుళ్లు, శంఖారావాలు, ఆటపాటలు, వీఐపీల సందడితో ఆదివారం ఇందిరా పార్కు ధర్నా చౌక్‌ దద్దరిల్లింది. శ్రీ కృష్ణ సదర్‌ సమ్మేళనం ఆధ్వర్యంలో దీపావళి సదర్‌ వేడుకల్ని సంబరంగా నిర్వహించారు.

CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad2
సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డితో పాటు పలువురు మంత్రులు,ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, పలు రాజకీయ పారీ్టల నేతలు ఈ ఉత్సవానికి భారీగా తరలివచ్చారు. శ్రీ కృష్ణ భగవానుడికి, దున్నరాజులకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పూజలు నిర్వహించి ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు.

CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad3
ఎంపీ అనిల్‌ కమార్‌ యాదవ్‌ ఆధ్వర్యంలో సదర్‌ సమ్మేళనం జరగ్గా..జంటనగరాల నుండి యాదవులు వారి దున్న పోతులను అందంగా అలంకరించి తీసుకువచ్చారు. దాదాపు నాలుగైదు గంటలపాటు వాటి విన్యాసాలు వీక్షకులను అలరించాయి.

CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad4
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad5
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad6
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad7
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad8
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad9
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad10
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad11
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad12
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad13
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad14
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad15
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad16
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad17
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad18
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad19
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad20
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad21
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad22
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad23
CM Revanth Reddy Inaugurates Sadar Festival at NTR Stadium in Hyderabad24
Revanth Reddy Diwali 2025 NTR Stadium Hyderabad Telangana Sadar festival Sadar celebrations
