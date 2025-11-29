సర్పై సమరానికి సన్నద్ధం!
కడప సెవెన్రోడ్స్: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ముందస్తు కార్యర్యక్రమం జిల్లాలో కొనసాగుతోంది. 2002 ఎస్ఐఆర్ జాబితాలోని ఓటర్ల వెరిఫికేషన్, మ్యాపింగ్ వంటి పనులు జరుగుతున్నాయి. పోలింగ్ కేంద్రాలను హేతుబద్ధీకరిస్తున్నారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించక పోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ముందస్తు కార్యక్రమం చేపట్టడంపై పలు సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బిహార్ ఎన్నికల అనుభవం దృష్ట్యా ఇక్కడ కూడా భారీగా ఓట్ల తొలగింపు, బోగస్ ఎంట్రీలకు పాల్పడతారనే ఆందోళన విపక్షాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అడ్డదారుల్లో గెలిచేందుకేనన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై వామపక్షాలు, పౌరసంఘాలు తీవ్ర ఆక్షేపణ వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. తక్షణమే ఎస్ఐఆర్ ప్రీ యాక్టివిటీ ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
● 2002 నాటి ఎస్ఐఆర్ జాబితాలోని ఓటర్లను ప్రస్తుత జాబితాలో గుర్తించే కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ప్రస్తుత వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 2002 నాటి ఎస్ఐఆర్ జాబితా ప్రకారం 12,18,550 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇందులో ఇప్పటివరకు 10,77,584 మంది అంటే 88.43 శాతం వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేశారు. ఈనెల 17వ తేది నాటికి జిల్లాలో పురుష ఓటర్లు 80,55,061 మంది, మహిళా ఓటర్లు 8,42,172 మంది, ఇతరులు 218 మంది వెరసి 16,47,951 మంది ఉన్నారు. వీరిలో 2002 ఎస్ఐఆర్ జాబితాలోని 25,12,031 మంది ఓటర్లను గుర్తించారు. ఇప్పటికి జిల్లాలో 3,34,154 మంది ఓటర్లను మ్యాపింగ్ చేశారు.
పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ
ప్రస్తుతం జిల్లాలో 1963 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 19 పోలింగ్ కేంద్రాల లొకేషన్ మార్చేందుకు ఎన్నికల సంఘానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. అలాగే 11 పోలింగ్ కేంద్రాల పేరు మార్పుతోపాటు 158 కొత్త పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 2026 స్పెషల్ సమ్మరి రివిజన్ రేషనలైజేషన్ తర్వాత జిల్లాలో మొత్తం 2121 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. హేతుబద్ధీకరణకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం నుంచి అనుమతులు రావాల్సి ఉంది.
విపక్షాల్లో ఆందోళన
కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఎస్ఐఆర్ చేపట్టేందుకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లేకపోయినా ఇక్కడ ఎస్ఐఆర్ అమలుకు సిద్ధపడటం పట్ల విపక్షాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. గతంలో ఎస్ఐఆర్ను వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం పట్ల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
విపక్షాలకు చెందిన ఓటర్లను భారీ స్థాయిలో తొలగించే ప్రయత్నానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాల్పడుతోంది. బోగస్ ఓట్లను అదే స్థాయిలో ఓటర్ల జాబితాలో నమోదు చేసి అడ్డదారుల్లో గెలిచేందుకు కూటమి నేతలు పాల్పడుతున్నారు. వామపక్షాలు, ఇతర ప్రజా సంఘాలు ఎస్ఐఆర్పై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ ఎన్నికల కమిషన్ ఇవేమి పట్టించుకోకుండా ఆర్ఎస్ఎస్ జేబు సంస్థగా మారింది. – గాలి చంద్ర, జిల్లా కార్యదర్శి, సీపీఐ
రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి అడ్డదారుల్లో గెలిచేందుకే ఎస్ఐఆర్ చేపట్టింది. బీహార్ తరహాలో రాష్ట్రంలో కూడా విపక్షాలకు చెందిన ఓటర్లను భారీగా తొలగించడం, డూప్లికేట్ పేర్లు, బోగస్ ఎంట్రీలు చేపట్టేందుకు ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఈ అంశంపై పలు ఫిర్యాదులు చేసినా ఎన్నికల సంఘం పట్టించుకోకపోవడం విచారకరం. పౌరసత్వ చట్ట సవరణ, జాతీయ పౌరచట్ట రిజిస్టర్ చట్టాలను కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ద్వారా అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. – చంద్రశేఖర్, జిల్లా కార్యదర్శి, సీపీఎం