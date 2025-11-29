భారత ప్రథమ సామాజిక తత్వవేత్త పూలే
కడప కార్పొరేషన్: భారత దేశ ప్రథమ సామాజిక తత్వవేత్త మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే అని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పి. రవీంద్రనాథ్రెడ్డి అన్నారు. పూలే 135వ వర్థంతి సందర్భంగా శుక్రవారం జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్సీ పి.రామసుబ్బారెడ్డి, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం అంజద్బాషా, ఇన్చార్జి మేయర్ ముంతాజ్ బేగంలతో కలిసి ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అంటరానితనం, కులవ్యవస్థ నిర్మూలనకు వ్యతిరేకంగా ఆయన పోరాటం చేశారని, మహిళోద్ధరణకు కృషి చేశారని కొనియాడారు. తన భార్య సావిత్రీబాయి పూలేను చదివించి, బాలికల కోసం మొదటి పాఠశాలను స్థాపించారని, వితంతువుల కోసం ఒక గృహాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారన్నారు. పూలే ఆశయాల సాధనకు దివంగత వైఎస్సార్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిలు కృషి చేశారని గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు యానాదయ్య, రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి పాక సురేష్, యువజన విభాగం నగర అధ్యక్షుడు గుంటి నాగేంద్ర, మాజీ కార్పొరేటర్ జమాల్వలీ, శ్రీరంజన్రెడ్డి, సీహెచ్ వినోద్, సింధే రవి, రామచంద్రయ్య, పస్తం అంజి, నారాయణమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు
పి. రవీంద్రనాథ్రెడ్డి