సాక్షి, హైదరాబాద్‌:/కాచిగూడ: ట్రైన్‌లో కూర్చొని భోజనం చేస్తున్న అనుభూ­తిని నగరవాసులు ఇకనుంచి ఫీల్‌ కావొచ్చు. ప్రస్తుతం సిటీలో అందుబాటులో ఉన్న జైల్‌మండి, రైల్‌ మండి తరహాలో కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్‌లో పరివార్‌ ఫుడ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ పేరిట ట్రైన్‌ రెస్టారెంట్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. 24 గంటలూ ఈ రెస్టారెంట్‌లో సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. రెండు కోచ్‌లతో ఈ రెస్టారెంట్‌ ఏర్పాటు చేయగా, ఇందులో సుమారు 120మంది వరకూ కూర్చోవచ్చు.

కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్‌ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఈ ‘థీమ్‌ హోటల్‌’తో రైల్వేస్టేషన్‌కు మరింత అందం సంతరించింది. తెలంగాణలోనే ఇది మొట్టమొదటిసారి రైల్వే కోచ్‌లలో ఏర్పాటు చేసిన హోటల్‌ కావడం విశేషం. ఐదు సంవత్సరాల కాలపరిమితి కోసం సికింద్రాబాద్‌కు చెందిన మెస్సరస్‌ పరివార్స్‌ హావ్‌ మోర్‌కు ఈ రెస్టారెంట్‌ కోచ్‌లను లీజ్‌కు ఇచ్చారు.

బంగారు వర్ణంతో కోచ్‌ల అలంకరణ

నిజాంకాలంనాటి ఈ హెరిటేజ్‌ కోచ్‌లను బంగారు వర్ణంతో అందంగా అలంకరించారు.హెదరాబాద్‌ బిర్యానీ­తోపాటు, ఉత్తర, దక్షిణా­ది, చైనీస్, మొఘలాయ్‌లాంటి బహుళ వంటకాల ఎంపికలతో కూడిన ఈ రెస్టారెంట్‌ భోజనప్రియులను ఎంతో ఆకట్టుకుంటుందని దక్షిణమధ్య రైల్వే జనరల్‌ మేనేజర్‌ అరుణ్‌కుమార్‌ జైన్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన హైదరాబాద్‌ డివిజన్‌ అధికారుల కృషిని అభినందించారు.

The @SCRailwayIndia started #RestaurantOnWheels, a train themed #restaurant at Kacheguda Rly Stn in #Hyderabad to offer a novel experience to food connoisseurs, providing them with a unique dining ambience 24 hrs.

2 heritage coaches have been refurbished with aesthetic interiors. pic.twitter.com/5nMCJ67j8d

— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 25, 2023