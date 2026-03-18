Updates : తెలంగాణ అసెంబ్లీ నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేల వాకౌట్‌

Mar 18 2026 10:06 AM | Updated on Mar 18 2026 11:11 AM

Update: BRS MLAs protest at the Telangana Assembly leads to tensions

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: 

  • అసెంబ్లీ నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేల వాకౌట్‌
  • మూసి అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సంతృప్తికరంగా లేనందున BRS వాకౌట్
  • మూసి- డీపీఆర్‌ లేదు అని ప్రకటన చేశారు -మంత్రి డీపీఆర్‌ రెడీగా ఉన్నదని ప్రకటించారు.
  • మూసిపై డీపీఆర్‌ ఉంటే అసెంబ్లీలో టేబుల్ చేయాలి.
  • ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాళ్లకు నోటీసులు ఎందుకు ఇచ్చారు?
  • మూసి అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వానికి క్లారిటీ లేదు - కేటీఆర్
  • లక్షన్నర కోట్ల దోపిడీకి మేము దూరం - మూసి అభివృద్ధికి కాదు.

మొక్కజొన్న రైతుకు మద్దతుగా హరీష్‌  

  • 8 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కలు రైతులు పండించారు.
  • మద్దతు ధర లేక రైతులు నష్ట పోతున్నారు 
  •  వర్షాల కారణంగా రైతులు నష్ట పోతున్నారు  
  • 25 శాతం పంట దళారుల చేతికి వెళ్లింది
  • పంటల బీమా అమలు చేయడం లేదు 
  • వడగండ్ల వానతో  రైతులు నష్ట పోయారు 
  • ఇన్‌పుట్‌ సబ్సిడీ ఇవ్వరు..వెంటనే ఇవ్వాలి 
  • 2400 మద్దతు ధర..500 బోనస్ వెంటనే ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని హరీష్‌ రావు డిమాండ్‌   

తెలంగాణ అసెంబ్లీ వద్ద ఉద్రిక్తత

  • మొక్కజొన్న రైతులకు మద్దతుగా బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేల చేపట్టిన నిరసన
  • అసెంబ్లీ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ధర్నా చేస్తూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించేందుకు ప్రయత్నించిన బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు
  • బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలను అడ్డుకున్న మార్షల్స్ 
  • ఈ సమయంలో తోపులాట జరిగి మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు చేతికి గాయం 
  • మొక్కజొన్న రైతులకు మద్దతుగా గన్‌పార్క్‌ వద్ద బిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు నిరసన
  • మొక్కజొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించాలి 
  • మొక్క జొన్నకు 500 బోనస్ ప్రకటించాలి 
  •  మొక్క జొన్న రైతులను ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ నిరసన 

