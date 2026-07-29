TSLPRB Recruitment 2026: తెలంగాణలో 7,437 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 7,437 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి TSLPRB నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. పోలీస్, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్, ఫైర్, ఎమర్జెన్సీ, జైలు విభాగాలకు సంబంధించి 4 నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది.
విభాగాలవారీగా ఖాళీల వివరాలు
పోలీస్ శాఖ (Police Department)
• పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (సివిల్): 3,697
• పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (AR): 1,052
• సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (సివిల్): 148
• అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (FPB): 23
• రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (AR): 14
• రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (TGSP): 12
• పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (SARCPL): 24
• పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్ - PTO): 20
• రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (SARCPL): 3
• పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (మెకానిక్ - PTO): 7
స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (SPF)
• కానిస్టేబుల్: 1,380
• సబ్ ఇన్స్పెక్టర్: 44
అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ & సివిల్ డిఫెన్స్ శాఖ
• ఫైర్ ఫైటర్: 751
• స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్: 39
4. జైళ్లు & సరిదిద్దే సేవల శాఖ (Prisons & Correctional Services)
• వార్డర్ (పురుషులు): 196
• డిప్యూటీ జైలర్ (పురుషులు): 14
• వార్డర్ (మహిళలు): 12
• డిప్యూటీ జైలర్ (మహిళలు): 1
ముఖ్యమైన సమాచారం & దరఖాస్తు విధానం
• ఆన్లైన్ దరఖాస్తు తేదీలు: ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను స్వీకరించే ఖచ్చితమైన తేదీలను త్వరలో మరో ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించనున్నారు.
• అధికారిక వెబ్సైట్: అర్హులైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ www.tgprb.in ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
• వైద్య పరీక్షల సూచన: అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందే, తమ శారీరక, వైద్య ప్రమాణాలు (Physical and Medical Standards) సరిగ్గా సరిపోతున్నాయో లేదో సివిల్ సర్జన్ తో పరీక్షించుకోవాలని బోర్డు సూచించింది.
సిద్ధంగా ఉంచుకోవాల్సిన ధ్రువపత్రాలు:
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు సమయంలో, నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా క్రింది పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది:
• ఎస్సీ కుల ధ్రువపత్రం: తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎస్సీ అభ్యర్థులు ఎస్సీ గ్రూప్-I, ఎస్సీ గ్రూప్-II, ఎస్సీ గ్రూప్-III సబ్-క్లాసిఫికేషన్తో కూడిన లేటెస్ట్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలి.
• ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) సర్టిఫికేట్: తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే ఏప్రిల్ 1, 2026 లేదా ఆ తర్వాత జారీ చేయబడిన EWS సర్టిఫికేట్.
• నాన్-క్రీమీలేయర్ సర్టిఫికేట్: బీసీ అభ్యర్థుల కోసం ఏప్రిల్ 1, 2026 లేదా ఆ తర్వాత జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్.
• స్థానికత ధ్రువపత్రాలు: 1వ తరగతి నుండి 7వ తరగతి వరకు బోనఫైడ్ లేదా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్లు.
• ప్రత్యేక కేటగిరీ ధ్రువపత్రాలు (వర్తించే అభ్యర్థులకు).