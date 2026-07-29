 TSLPRB Recruitment 2026: తెలంగాణలో 7,437 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ | TG Government Releases Notification to Fill 7437 Police Jobs | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

TSLPRB Recruitment 2026: తెలంగాణలో 7,437 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ

Jul 29 2026 7:55 PM | Updated on Jul 29 2026 8:52 PM

TG Government Releases Notification to Fill 7437 Police Jobs

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 7,437 పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి TSLPRB నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. పోలీస్, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్, ఫైర్, ఎమర్జెన్సీ, జైలు విభాగాలకు సంబంధించి 4 నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చింది.

విభాగాలవారీగా ఖాళీల వివరాలు
పోలీస్ శాఖ (Police Department)
•   పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (సివిల్): 3,697 
•   పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (AR): 1,052 
•   సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (సివిల్): 148 
•   అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (FPB): 23 
•   రిజర్వ్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (AR): 14 
•   రిజర్వ్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (TGSP): 12 
•   పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌ (SARCPL): 24 
•   పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్ - PTO): 20 
•   రిజర్వ్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (SARCPL): 3 
•   పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (మెకానిక్ - PTO): 7 


స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (SPF)
•    కానిస్టేబుల్: 1,380
•    సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్: 44


అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ & సివిల్ డిఫెన్స్ శాఖ
•    ఫైర్ ఫైటర్: 751
•    స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్: 39


4. జైళ్లు & సరిదిద్దే సేవల శాఖ (Prisons & Correctional Services)
•    వార్డర్ (పురుషులు): 196
•    డిప్యూటీ జైలర్ (పురుషులు): 14
•    వార్డర్ (మహిళలు): 12
•    డిప్యూటీ జైలర్ (మహిళలు): 1


ముఖ్యమైన సమాచారం & దరఖాస్తు విధానం
•   ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు తేదీలు: ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను స్వీకరించే ఖచ్చితమైన తేదీలను త్వరలో మరో ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించనున్నారు.
•  అధికారిక వెబ్‌సైట్: అర్హులైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ www.tgprb.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
•    వైద్య పరీక్షల సూచన: అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందే, తమ శారీరక, వైద్య ప్రమాణాలు (Physical and Medical Standards) సరిగ్గా సరిపోతున్నాయో లేదో సివిల్ సర్జన్ తో పరీక్షించుకోవాలని బోర్డు సూచించింది.
సిద్ధంగా ఉంచుకోవాల్సిన ధ్రువపత్రాలు:
ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు సమయంలో, నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా క్రింది పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది:
•    ఎస్సీ కుల ధ్రువపత్రం: తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎస్సీ అభ్యర్థులు ఎస్సీ గ్రూప్-I, ఎస్సీ గ్రూప్-II, ఎస్సీ గ్రూప్-III సబ్-క్లాసిఫికేషన్‌తో కూడిన లేటెస్ట్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉండాలి.
•    ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) సర్టిఫికేట్: తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే ఏప్రిల్ 1, 2026 లేదా ఆ తర్వాత జారీ చేయబడిన EWS సర్టిఫికేట్.
•    నాన్-క్రీమీలేయర్ సర్టిఫికేట్: బీసీ అభ్యర్థుల కోసం ఏప్రిల్ 1, 2026 లేదా ఆ తర్వాత జారీ చేసిన సర్టిఫికేట్.
•    స్థానికత ధ్రువపత్రాలు: 1వ తరగతి నుండి 7వ తరగతి వరకు బోనఫైడ్ లేదా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్లు.
•    ప్రత్యేక కేటగిరీ ధ్రువపత్రాలు (వర్తించే అభ్యర్థులకు).

 

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్‌లో హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
      photo 2

      40 ఏళ్లు దాటినా చెక్కు చెదరని సోయగం..త్రిష లేటెస్ట్‌ ఫోటోలు
      photo 3

      తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఘట్టమనేని జయకృష్ణ (ఫొటోలు)
      photo 4

      చీరకట్టులో మానస వారణాసి ట్రెండింగ్ ఫొటోలు
      photo 5

      ఇంద్రకీలాద్రిపై పండ్లు, కూరగాయలే ఆభరణాలుగా దుర్గమ్మ దర్శనం (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Straight Question to Chandrababu Over Bonda Uma Controversy 1
      Video_icon

      నారా లోకేష్‌పై చర్యలు తీసుకునే దమ్ముందా..?
      YS Jagan Meets With His Fans at Tadepalli 2
      Video_icon

      తాడేపల్లిలో వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన అభిమానులు
      If Actor Dhanush Enters Tamil Nadu Politics, He Could Emerge As A Major Force Says Radhan Pandith 3
      Video_icon

      విజయ్ Vs ధనుష్ రాధన్ పండిత్ మరో సంచలనం
      Teacher Makes Students Massage and Hold Their Feet 4
      Video_icon

      విద్యార్థులతో మసాజ్,కాళ్లు పట్టించుకుంటున్న టీచర్
      Veteran Actress Pavala Syamala Last Rites 5
      Video_icon

      పావలా శ్యామల అంతిమయాత్ర కంటతడి పెట్టిన సెలబ్రెటీలు...
      Advertisement
       