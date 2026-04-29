 ఇంధన కొరత సృష్టిస్తే కఠిన చర్యలు | Strict Action Against Those Creating Fuel Shortages | Sakshi
ఇంధన కొరత సృష్టిస్తే కఠిన చర్యలు

Apr 29 2026 7:28 AM | Updated on Apr 29 2026 7:28 AM

Strict Action Against Those Creating Fuel Shortages

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: నగరంలో చమురు అక్రమ, కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తే  చర్యలు తప్పవని హైదరాబాద్‌ కలెక్టర్‌ డాక్టర్‌ ప్రియాంక అల హెచ్చరించారు. పెట్రోల్, డీజిల్‌ కొరత రాకుండా  ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని  సంబంధిత అధికారులను ఆమె ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్‌ సమావేశ మందిరంలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ లభ్యత, నిల్వలు, సరఫరా పరిస్థితులపై ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు, డి్రస్టిబ్యూటర్లతో సమీక్షించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. 

నీటి సరఫరా, ప్రభుత్వ వాహనాలు,  అంబులెన్సులు, ఫైరింజిన్లకు ఇంధన కొరత లేకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. గ్యాస్‌ సిలిండర్ల సరఫరా విషయంలో బుకింగ్, రీఫిల్లింగ్‌ నిబంధనలను కచి్చతంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. ఒకే సిలిండర్‌ కలిగిన కుటుంబాలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలన్నారు. పౌరులు వదంతులను నమ్మవద్దని, అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే ఆధారంగా తీసుకోవాలని కలెక్టర్‌ సూచించారు. సమావేశంలో చీఫ్‌ రేషనింగ్‌ ఆఫీసర్‌ రాజిరెడ్డి, జిల్లా సివిల్‌ సప్లై అధికారి శ్రీనివాస్, సంక్షేమ అధికారులు జి.ఆశన్న, ప్రవీణ్‌ కుమార్, ఇలియాస్‌ అహ్మద్, ఆర్టీఓ పురుషోత్తమ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు   

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి వేడుకల్లో టాలీవుడ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఏ‍ప్రిల్ గడిచిందిలా.. హీరోయిన్ రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

స‌మంత బ‌ర్త్ డే .. స్పెషల్‌ ఫోటోలు వైరల్‌
photo 4

పెట్రోల్ బంకుల్లో నోస్టాక్ బోర్డులు.. బారులు తీరిన వాహనాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘వదలా’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Analyst Purushotham Reddy Reveals Reason For Fuel Crisis In AP 1
Video_icon

అమరావతి కాంట్రాక్టర్లకు దోచి పెట్టడం కోసం.. ఇంధన సంక్షోభం సృష్టి
Ashu Reddy Warning To Dharmendra Audio Viral 2
Video_icon

సెటిల్ చేసుకుందాం రా! సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన అషురెడ్డి ఆడియో
Centre Objects To Chandrababu Govt Bulk Diesel Decision 3
Video_icon

అమరావతి పేరుతో డీజిల్ గేమ్ ? బాబు నిర్ణయంపై కేంద్రం ఫైర్
West Bengal Assembly Election Phase 2 4
Video_icon

ఇవాళ పశ్చిమ బెంగాల్ లో రెండో దశ ఎన్నికల పోలింగ్
Big Question Debate On Double Engine Sarkar Over Fuel Crisis 5
Video_icon

ఇంధన సంక్షోభం తీగ లాగితే.. అమరావతి డొంక కదిలింది.. అమ్మ చంద్రబాబూ..!
