సాక్షి,హైదరాబాద్: సీనియర్ ఐఏఎస్ స్మితా సబర్వాల్ ఆసక్తికర ట్వీట్ చేశారు. ‘మన జీవితంలో కొన్ని కాలాలు చాలా గట్టి సమాధానాలు చెప్తాయి. గత కొన్ని నెలలు ఇలా గడిచాయా అనిపించింది. బాధాకరమైన విషయాల నుంచి నెమ్మదిగా కోలుకుంటున్నాను. చాలా కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ... నేను కోరుకుంటున్నాను. రోజువారీగా నెమ్మదిగా మనోధైర్యాన్ని తెచ్చుకుంటున్నాను’ అని ట్వీట్ చేశారు.
ఐఏఎస్ అధికారిని స్మితా సబర్వాల్ లాంగ్ లీవ్ పెట్టారు. సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి వచ్చే ఏడాది జనవరి 31వ తేదీ వరకు సెలవులు తీసుకున్నారు. కాగా స్మితా సబర్వాల్ స్థానంలో ఐఏఎస్ కాత్యాయనీ దేవికి ప్రభుత్వం అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించింది.
Sometimes the quietest seasons of our life, speak to us the loudest.
A personal update:
The past few months have been a slow, painful recovery from a vertebral artery dissection that shook my world!
It’s been tough - but I’m healing. Building resilience.
One day at a time. ❤️🩹 pic.twitter.com/NLwYtAf22p
