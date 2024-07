విమర్శలపై స్పందించిన ఐఏఎస్‌ స్మితా సబర్వాల్‌

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం కార్యదర్శి, సీనియర్‌ ఐఏఎస్‌ అధికారి స్మితా సబర్వాల్‌ తన ఎక్స్‌ అకౌంట్‌లో చేసిన ఓ పోస్ట్‌పై నెటిజన్ల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. సివిల్‌ సర్వీస్‌ ఉద్యోగాల్లో దివ్యాంగ కోటా ఎందుకు? ఇతర విభాగాల్లోని టెక్నికల్‌, ఆర్‌అండ్‌డీ, డెస్క్‌ జాబ్‌లు సరిపోతాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఆదివారం ఆమె‘ఎక్స్‌’వేదికగా చేసిన పోస్టులో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. అయితే ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపాయి. సోషల్‌ మీడియాలో ఆమెపై నెటిజన్లు విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా తనపై వస్తున్న విమర్శలపై స్మితా సబర్వాల్ మరోసారి ‘ఎక్స్‌’ వేదికగానే స్పందించారు.

ఐపీఎస్‌/ ఐఎఫ్‌ఒఎస్‌తో పాటు రక్షణ వంటి కొన్ని రంగాలలో వికలాంగుల కోటా ఇప్పటికీ ఎందుకు అమలు చేయబడలేదో తనను ప్రశ్నిస్తున్నవారు చెప్పాలన్నారు. ఐపీఎస్‌, ఐఎఫ్‌ఒఎస్‌ లాగే ఐఏఎస్‌లు అంతే కదా అని అన్నారు. ఇది కూడా పరిశీలించవలసిందిగా హక్కుల కార్యకర్తలను అభ్యర్థిస్తున్నానని తెలిపారు. సున్నితత్వానికి నా మనసులో స్థానం లేదని పేర్కొన్నారు.

See a lot of outrage on my timeline. I suppose addressing the elephant in the room gets you that reaction.

Would request the Rights Activists to also examine why this quota has still not been implemented in the IPS/ IFoS and certain sectors like defence.

My limited point is…

— Smita Sabharwal (@SmitaSabharwal) July 22, 2024