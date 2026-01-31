 డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడికి సింధు హాస్పిటల్స్‌ సత్కారం | Sindhu Hospitals Felicitates Padma Bhushan Awardee Dr Nori Dattatreyudu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడికి సింధు హాస్పిటల్స్‌ సత్కారం

Jan 31 2026 5:52 PM | Updated on Jan 31 2026 6:22 PM

Sindhu Hospitals Felicitates Padma Bhushan Awardee Dr Nori Dattatreyudu

హైదరాబాద్: దశాబ్దాలుగా ఆంకాలజీ రంగానికి అనేక సేవలందిస్తున్న ప్రముఖ ఆంకాలజిస్ట్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడిని... భారతదేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ‘పద్మభూషణ్‌’ వరించిన సందర్భంగా సింధు హాస్సిటల్స్‌ ఘనంగా సత్కరించింది. హైదరాబాద్‌లోని సింధు హాస్పిటల్స్‌ ఆవరణలో ఈరోజు(శనివారం,జనవరి 31న) కన్నులపండువగా జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో డాక్టర్‌ నోరి సుదీర్ఘకాలంగా చేసిన సేవలను సింధు హాస్పిటల్స్‌లోని డాక్టర్లు, పరిశోధకులు, నిష్ణాతులైన పలువురు వైద్యప్రముఖులు ఆయనను ప్రస్తుతించారు. భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆంకాలజీ రంగంలో చోటు చేసుకున్న పురోగతిని బాధితులకు అందేలా విశేష కృష్టి చేశారంటూ ఆయనను  కొనియాడారు.  

ఈ సందర్భంగా సింధు హాస్పిటల్స్‌ ఛైర్మన్, రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్‌ పార్థసారథి రెడ్డి మాట్లాడుతూ ‘డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడిని వరించిన పద్మభూషణ్‌ పురస్కారం మొత్తం వైద్యరంగానికీ, భారతదేశంలోని డాక్టర్లందరికీ దక్కిన అరుదైన గౌరవమ’ని తెలిపారు. ‘ఆ అద్భుతమైన వ్యక్తి తమతో కలిసి పనిచేస్తుండటం తమకూ, తమ సంస్థకూ గర్వకారణమ’ని పేర్కొన్నారు. డాక్టర్‌ నోరితో తనకు మూడు దశాబ్దాలకు పైబడిన ఆత్మీయబంధం ఉందనీ, దాదాపు 30 ఏళ్ల కిందట తాను తమ హెటెరో సంస్థను యూఎస్‌లో ప్రారంభించాలనుకున్న   నాటి నుంచీ తమ స్నేహబంధం అప్రతిహతంగా కొనసాగుతోందం’టూ ఈ సందర్భంగా తమ అనుబంధాన్ని డాక్టర్‌ పార్థసారథి గుర్తు చేసుకున్నారు. ‘డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడు తమ సింధు హాస్పిటల్స్‌కు ప్రధాన సలహాదారుగా పనిచేయడం తమకెంతో  గర్వకారణమం’టూ ఆయన తన హర్షాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందిన ‘హెచ్‌ఆర్‌డీ బ్రాకీథెరపీ’ అని సంక్షిప్తంగా పిలిచే ‘హై డోస్‌–రేట్‌ బ్రాకీథెరపీ’ ప్రక్రియకు డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడు ఆద్యులు. గర్భాశయ ముఖద్వార (సర్విక్స్‌) కేన్సర్, మూత్రవిసర్జక వ్యవస్థ (యూరినరీ సిస్టమ్‌), ఛాతీ, తల–మెడ ప్రాంతాల్లో వచ్చే అనేక రకాల కేన్సర్లకు ఇదో ప్రభావంతమైన మంచి చికిత్స ప్రక్రియ.

ఈ వేడుకలో డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడు మాట్లాడుతూ ‘మన సంస్థలోని నర్స్‌లూ, డాక్టర్లు, ఇతర సహాయ సిబ్బందినీ, వారి తాలూకు ఆ బృందస్ఫూర్తిని చూసినప్పుడు... నాకు వీళ్లందరూ ఓ హాస్పిటల్‌ సిబ్బందిలా కాకుండా పేషెంట్లను సంరక్షించే ఆపన్నహస్తాలుగా కనిపిస్తారు. పేషెంటుకూ... వ్యాధికీ మధ్య కవచంలా నిలబడి బాధితులను పూర్తిగా కోలుకునేలా చేస్తారు. పేషెంట్లను వారి ఉద్విగ్న స్థితి నుంచి ఉపశమనానికి తీసుకువస్తారు’ అంటూ వారి సేవలను కొనియాడారు.

ఈ సందర్భంగా హాస్పిటల్‌ సిబ్బందికి డాక్టర్‌ నోరి విలువైన సూచనలూ అందించారు. ‘వారి జీవితానికి సంబంధించిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన, ప్రాణాపాయ సమయాల్లో పేషెంట్లు మన దగ్గరికి వస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాళ్ల దేహాలనూ, ప్రాణాలనూ మనకు అప్పగిస్తారు. చాలా గుట్టుగా దాచుకున్న వాళ్ల రహస్యాలను సైతం మనల్ని నమ్మి మన చేతుల్లో పెడతారు. వాళ్ల నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడం అంటే వాళ్ల పట్ల కేవలం మంచిగా పనిచేయడమే కాదు... మంచి భత్రతతో, వ్యవస్థీకృతమైన సేవలతో, అద్భుతమైన శాస్త్రీయ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలతో అద్భుతమైన  సేవలందించినప్పుడే మనం అందించే సేవలకు సార్థకత’ అంటూ సూచించారు.  ఈ సమావేశంలో హాస్పిటల్‌కు చెందిన అనేక మంది డాక్టర్లు, నర్సులు, వైద్య సిబ్బంది పలువురు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 2

‘అనగనగా ఒక రాజు’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

‘అనగనగా ఒక రాజు’ మూవీ సక్సెస్ మీట్ లో మెరిసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

బేబీ బంప్‌తో హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 5

'కన్నప్ప' ఫేమ్ ప్రీతి ముకుందన్ గ్లామర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Goons Attack On Ambati Rambabu House In Guntur 1
Video_icon

Guntur: అంబటి ఇంటిపై రాళ్లు, కర్రలతో దాడి కారు.. ఫర్నీచర్ ధ్వంసం
TDP Leaders Destroy Ambati Rambabus Car and House 2
Video_icon

పోలీసుల సమక్షంలో అంబటిపై హత్యాయత్నం
Ambati Rambabu FIRES On TDP Leaders Over Action 3
Video_icon

మా ఇంటి ముందుకొచ్చి చెప్పు చూపిస్తారా?

Ambati Rambabu MASS WARNING To Chandrababu and AP Police 4
Video_icon

Ambati : టీడీపీ నేతలు నన్ను తిట్టడంతోనే నేను ఆవేశంలో మాట్లాడాను
TDP Leaders Scolded Me Says Ambati Rambabu 5
Video_icon

Ambati : చంద్రబాబును తిట్టలేదు.. బూతులతో నన్నే తిట్టారు..
Advertisement
 