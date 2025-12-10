 ఫస్ట్‌ ఫేజ్‌ పోలింగ్‌కు అంతా రెడీ: ఎస్‌ఈసీ రాణి కుమిదిని | SEC Rani Kumudini Devi On Panchatayi Elections Phase 1 Poll | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పంచాయితీ ఎన్నికలు: ఫస్ట్‌ ఫేజ్‌ పోలింగ్‌కు అంతా రెడీ.. ఎస్‌ఈసీ రాణి కుమిదిని

Dec 10 2025 3:45 PM | Updated on Dec 10 2025 4:02 PM

SEC Rani Kumudini Devi On Panchatayi Elections Phase 1 Poll

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: రేపటి మొదటి దశ సర్పంచ్‌ ఎన్నికల నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు స్టేట్‌ ఎలక్షన్‌ కమిషనర్‌ రాణి కుమిదిని దేవి ప్రకటించారు. పంచాయితీ ఎన్నికల ఏర్పాట్లకు సంబంధించిన వివరాలను ఆమె బుధవారం మీడియాకు వెల్లడించారు.  

రేపు మొదటి దశ సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1గంట వరకు పోలింగ్.. మధ్యాహ్నం 2గంటల నుంచి కౌటింగ్ ఉంటుంది. రేపు సాయంత్రం ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక లేదంటే ఎల్లుండి ఉంటుంది. ఇప్పటికే అబ్జర్వర్ల, మైక్రో అబ్జార్వుల నియామకం జరిగింది. ఓటర్ స్లిప్ల్ లు పంపిణి దాదాపు పూర్తి అయింది. సిబ్బందికి శిక్షణ ఇప్పటికే పూర్తి అయిందని వెల్లడించారామె. 

👇

  • మొత్తం మండలాలు నోటిఫై: 189
  • గ్రామ పంచాయతీలు నోటిఫై: 4236
  • వార్డులు నోటిఫై: 37,440
  • పోలింగ్ స్టేషన్లు: 37,562
  • ఫేజ్–1 ఓటర్ల సంఖ్య: 56,19,430
  • పురుషులు: 27,41,070
  • మహిళలు: 28,78,159
  • ఇతరులు: 201

👇

పోలింగ్‌కు వెళ్లే GPలు: 3,834

పోలింగ్‌కు వెళ్లే వార్డులు: 27,628

సర్పంచ్ అభ్యర్థులు: 12,960

వార్డ్ మెంబర్ అభ్యర్థులు: 65,455

ROలు నియామకం: 3,591

పోలింగ్ సిబ్బంది: 93,905

మైక్రో ఆబ్జర్వర్లు: 2,489 (మూడూ దశలకు)

వెబ్‌కాస్టింగ్ కోసం గుర్తించిన పోలింగ్ స్టేషన్లు: 3,461

బ్యాలెట్ బాక్సులు అందుబాటులో: 45,086
 

👉ఇక ఎన్నికల మోడల్‌ కోడ్‌ ఉల్లంఘన కేసులు.. సీజ్‌లు తదితర వివరాలను ఏడీజీ మహేష్ భగవత్ వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. 

  • ఎన్నికల మోడల్ కోడ్ ఉల్లంఘన కేసులు నమోదు: 3,214 FIRలు
  • ప్రివెంటివ్ యాక్షన్‌లో బౌండ్ ఓవర్ వ్యక్తులు: 31,428
  • డిపాజిట్ చేసిన లైసెన్స్డ్ ఆయుధాలు: 902
  • సీజ్ చేసిన నగదు: ₹1,70,58,340
  • సీజ్ చేసిన మద్యం: ₹2,84,97,631
  • డ్రగ్స్ / నార్కోటిక్స్: ₹2,22,91,714
  • విలువైన లోహాలు / ఆభరణాలు: ₹12,15,500
  • ఇతర వస్తువులు: ₹64,15,350

మొత్తం సీజ్ విలువ: ₹7,54,78,535

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి శ్రియ (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడ : అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 3

'రాజాసాబ్' బ్యూటీ మాళవిక సఫారీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఫేట్ మార్చిన ఒక్క సినిమా.. రుక్మిణి వసంత్ బర్త్ డే (ఫొటోలు)
photo 5

‘అన్నగారు వస్తారు’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Buggana Rajendranath Reddy Slams Chandrababu Govt 1
Video_icon

Buggana: ప్రతి నెల 9వేల కోట్లు చంద్రబాబు అప్పులు చేస్తున్నారు

YSRCP Crosses One Crore Signatures Against Medical College Privatization 2
Video_icon

లక్ష్యానికి మించి YSRCP కోటి సంతకాల సేకరణ
Murder Cases Increasing in Hyderabad 3
Video_icon

హైదరాబాద్ లో వరుస హత్యలు.. వణికిపోతున్న భాగ్యనగరం
Secunderabad Minor Girl Incident Updates 4
Video_icon

Minor Girl: సికింద్రాబాద్ లో దారుణం 13 ఏళ్ల బాలికపై..!
Kodali Nani Goosebumps Speech About YS Jagan Medical Colleges Privatization 5
Video_icon

Kodali Nani Speech: జగన్ను మళ్ళీ సీఎం చేసేందుకు.. రంగంలోకి కొడాలి నాని
Advertisement
 