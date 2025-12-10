 TG: ఏసీపీ మునావర్‌పై వేటు.. | TG: Kulsumpura ACPMunavar Suspended | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

TG: ఏసీపీ మునావర్‌పై వేటు..

Dec 10 2025 11:21 AM | Updated on Dec 10 2025 12:48 PM

TG: Kulsumpura ACPMunavar Suspended

హైదరాబాద్‌:  నగరంలో మరొక పోలీస్‌ అధికారిపై వేటు పడింది. కూల్సుంపుర ఏసీపీ మునావర్‌ను సస్పెండ్‌  చేశారు సీపీ సజ్జనార్‌ . అవినీతి ఆరోపణలు, భూ వివాదాలు, కేసుల తారుమారుపై ఏసీపీ మునావర్‌పై వేటు వేశారు. తన మాట వినని పోలీస్‌ సిబ్బందిని పరువు తీసేలా వ్యవహరించినట్ల విచారణలో తేలింది. దాంతో ఏసీపీ మునావర్‌ వ్యవహారంపై సీపీ సజ్జనార్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారుఉ. మ మునావర్ ను హెడ్ క్వార్టర్ కి అటాచ్ చేస్తూ ఆదేశాలు చేశారు. 

ఇటీవల అదే పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు సంబంధించి ఇన్‌స్పెక్టర్‌ సునీల్‌ను సస్పెండ్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.  ఓ కీలక కేసుకు సంబంధించి విచారణను ప్రభావితం చేసేలా సునీల్‌ వ్యవహరించారు. ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా కేసులో నిందితుల పేర్లు మార్చి  ఒక వర్గానికి అనుకూలంగా వ్యహహరించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.  అదే సమయంలో  ఆ వర్గం నుంచే డబ్బులు కూడా భారీగా అందినట్లు మీడియాలో వెలుగుచూసింది. ఇది ఉన్నతాధికారులు దృష్టికి వెళ్‌లడంతో సునీల్‌ను సస్పెండ్‌ చేశారు. ఆపై రోజుల వ్యవధిలోనే కూల్సుంపుర ఏసీపీ మునావర్‌ను సస్సెండ్‌ చేయడం గమనార్హం.

.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 2

'రాజాసాబ్' బ్యూటీ మాళవిక సఫారీ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫేట్ మార్చిన ఒక్క సినిమా.. రుక్మిణి వసంత్ బర్త్ డే (ఫొటోలు)
photo 4

‘అన్నగారు వస్తారు’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘న‌య‌నం’ ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Car Accident in Meerpet 1
Video_icon

రంగారెడ్డి జిల్లా మీర్‌పేట్ పీఎస్ పరిధిలో కారు బీభత్సం
DGCA reduces IndiGo Flight Services 2
Video_icon

ఇండిగోకు DGCA షాక్
Terrifying Moment a Plane Crashes Into a Moving Car 3
Video_icon

Florida : కారుపై ల్యాండ్ అయిన విమానం
TDP Leader And YSRCP Councillor SENSATIONAL Audio Call 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో టీడీపీ కుట్ర రాజకీయాలు
Tirupati Agaraala Narayana College Harassment Allege Incident 5
Video_icon

నారాయణ కాలేజీలో.. వేధింపులు భరించలేక విద్యార్ధి ఆత్మహత్యాయత్నం
Advertisement
 