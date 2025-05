హైదరాబాద్: నగరంలోని పలుచోట్ల శనివారం సాయంత్రం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారింది. ఉన్నట్టుండి ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం పడింది. ఉప్పల్, చిలూకానగర్, కంటోన్మెంట్, బోడుప్పల్, మేడిపల్లలో భారీ వర్షం కురిసింది.

#Hyderabadrains!!

Now scattered isolated rains lashes in few parts of Hyderabad City place at Ramanthapur pic.twitter.com/B1ljpuHMiU

— Telangana state Weatherman (@tharun25_t) May 3, 2025