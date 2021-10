పెద్దమనసు చాటుకున్న కేటీఆర్‌ 

సాక్షి, చాదర్‌ఘాట్‌: రహదారికి ఆనుకుని ఉన్న ఫుట్‌పాత్‌పైనే నవజాత శిశువుతో కలిసి ఓ యాచకురాలు ఆవాసం ఏర్పరుచుకుంది. చాదర్‌ఘాట్‌ రహదారి పక్కన ఆ అభాగ్యరాలి దీనస్థితిని గమనించిన ఓ నెటిజన్‌ వారి ఫొటో తీసి ఆమెకు తగిన సహాయం చేయాల్సిందిగా కోరుతూ కేటీఆర్‌కు ట్వీట్‌ చేశాడు. దీనిపై మంత్రి కేటీఆర్‌ వెంటనే స్పందించి తన పెద్దమనసు చాటుకున్నారు.

Request @ZC_Charminar to immediately shift them to the nearest night shelter https://t.co/hrIZHxKwOK

— KTR (@KTRTRS) October 7, 2021