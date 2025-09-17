పెద్దపల్లి జిల్లా: పెద్దపల్లి మండలం అప్పన్న పేటలో ప్రియుడి ఇంటి ముందు బైఠాయించిన ప్రియురాలు. ఇరు కుటుంబాల్లో చిచ్చు పెట్టిన స్నాప్ చాట్ వ్యవహారం. వివాహేతర సంబంధంగా మారిన స్నాప్ చాట్ పరిచయం. విషయం తెలియడంతో భార్యను ఇంటి నుంచి గెంటేసిన భర్త .
ఏం చేయాలో పాలుపోక ప్రియుడు అరవింద్ ఇంటి ముందు బైఠాయించి పెళ్లి చేసుకోవాలని వేడుకున్న ప్రియురాలు. అతడికి 22, ఆమెకు 35 సంవత్సరాలు. 12 సంవత్సరాల వయసున్న పిల్లలున్న మహిళతో పెండ్లి ఎలాగని తలలు పట్టుకుంటున్న కుటుంబ సభ్యులు.
ప్రియుడిది పెద్దపల్లి మండలం అప్పన్నపేట, ప్రియురాలిది సుల్తానాబాద్ మండలం చిన్నకల్వల. పోలీస్ స్టేషన్ కు చేరిన స్నాప్ చాట్ ప్రేమ పంచాయతీ. ఇరు కుటుంబాలను కౌన్సిలింగ్ కోసం పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించిన పోలీసులు