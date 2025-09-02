 వైరల్‌ వీడియో.. ఈ పక్షిని చూసే విమానం కనిపెట్టారేమో! | CV Anand: What A Great Landing Technique Taught By Nature To Bird | Sakshi
వైరల్‌ వీడియో.. ఈ పక్షిని చూసే విమానం కనిపెట్టారేమో!

Sep 2 2025 8:02 PM | Updated on Sep 2 2025 8:28 PM

CV Anand: What A Great Landing Technique Taught By Nature To Bird

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఒక చిన్న పక్షి ల్యాండింగ్ అయ్యే విధానం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో పక్షి తన గమ్యస్థానానికి చేరే సమయంలో చూపిన నైపుణ్యం ఏరోడైనమిక్స్‌కు పాఠాలు చెబుతోంది. విమానం ల్యాండింగ్‌ను ఈ పక్షిని చూసే కనిపెట్టారేమోననిపిస్తోంది కదూ.. ఈ ఆలోచింపజేసే వీడియో.. హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సీవీ ఆనంద్‌ ‘ఎక్స్‌’లో పోస్ట్‌ చేశారు.

ఓ పక్షి.. గమ్యానికి చేరే చివరి దశలో గాలిలో ఎగురుతూ వచ్చి నీటిలో సురక్షితంగా దిగిన దృశ్యం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ఆ పక్షి కిందకు దిగే ముందు తన రెక్కలతో వేగాన్ని నియంత్రించుకోవడాన్ని ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు. పర్ఫెక్ట్ టచ్‌డౌన్‌తో నీటిపై దిగుతుంది. ప్రకృతి పక్షికి నేర్పించిన గొప్ప ల్యాండింగ్ టెక్నిక్‌ను గమనించండి అంటూ  ఓ అందమైన వీడియోను ఆయన షేర్  చేశారు.

 

 


 

