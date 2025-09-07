 అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీకి సీఎం రేవంత్‌ ధన్యవాదాలు | CM Revanth Thanks Asaduddin Owaisi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీకి సీఎం రేవంత్‌ ధన్యవాదాలు

Sep 7 2025 4:18 PM | Updated on Sep 7 2025 4:21 PM

CM Revanth Thanks Asaduddin Owaisi

హైదరాబాద్:  ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీకి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికకు సంబంధించి కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డికి ఓవైసీ మద్దతు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ‘ ఉపరాష్ట్రపతి కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థికి మద్దతు తెలిపినందుకు ఓవైసీకి కృతజ్ఞతలు. 

జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఓవైసీ.  అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీకి హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు’ అంటూ తన సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్‌ ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా స్పందించారు సీఎం రేవంత్‌.  ఓవైసీ చేసిన ట్వీట్‌ను ట్యాగ్‌ చేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలిపారు సీఎం రేవంత్‌.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పెళ్లిరోజు స్పెషల్.. భర్తతో సాయిపల్లవి చెల్లెలు ఇలా (ఫొటోలు)
photo 2

ఎరుపు రంగు చీరలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ శివానీ నగరం (ఫొటోలు)
photo 3

Siima 2025 : ‘సైమా’ వేడుకల్లో సినీ తారల సందడి
photo 4

కూతురి పుట్టినరోజు వేడుకల్లో హీరోహీరోయిన్ జోడీ (ఫొటోలు)
photo 5

వెళ్లి రావయ్యా.. బొజ్జ గణపయ్య.. హైదరాబాద్‌లో కోలాహలంగా నిమజ్జనాలు (ఫోటోలు)

Video

View all
JC Prabhakar Reddy VS Kakarla Ranganath In Tadipatri 1
Video_icon

జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి కాకర్ల రంగనాథ్ బిగ్ షాక్
Lunar Eclipse Timings In India 2
Video_icon

చంద్రగ్రహణం.. 82 నిమిషాల పాటు ఎరుపు రంగులోకి చంద్రుడు
TDP Leaders Attack On MPTC Mattareddy 3
Video_icon

నన్ను చంపేస్తారు.. టీడీపీ నుంచి ప్రాణహాని ఉంది
Thopudurthi Prakash Reddy Counter To Chandrababu Over Anantapur Tour 4
Video_icon

చంద్రబాబు అనంతపురం పర్యటనపై తోపుదుర్తి అదిరిపోయే కౌంటర్..
Pinjarakonda Tribals Demand For Bridge 5
Video_icon

ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని వాగు దాటుతున్నాం
Advertisement
 