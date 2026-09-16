 హైకోర్టులో రిట్‌ పిటిషన్‌ వేసిన బీఆర్‌ఎస్‌ | BRS files writ petition in High Court | Sakshi
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హైకోర్టులో రిట్‌ పిటిషన్‌ వేసిన బీఆర్‌ఎస్‌

Sep 16 2026 3:55 PM | Updated on Sep 16 2026 3:56 PM

BRS files writ petition in High Court

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ హైకోర్టులో రిట్‌ పిటిషన్‌ వేసింది. సైఫాబాద్‌ పీఎస్‌లో కేటీఆర్‌ పీఏ, పీఆర్వో విచారణ సమయంలో దుండగులు చొరబడ్డారని మాస్క్‌లతో వచ్చి వారిని బెదిరించారని పిటిషన్‌లో తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు స్పందించింది. ఈ అంశమై పూర్తి వివరాలతో అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయాలని పోలీసులను ఆదేశించింది. కేటీఆర్‌ పీఏ, పీఆర్వోలకు రక్షణ కల్పించాలని తెలిపింది. 
 

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