 సిట్‌ విచారణ సీరియల్‌లా ఉంది: బండి సంజయ్‌ | BJP MP Bandi Sanjay On SIT Over Phone Tapping Issue | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సిట్‌ విచారణ సీరియల్‌లా ఉంది: బండి సంజయ్‌

Jan 23 2026 2:02 PM | Updated on Jan 23 2026 2:08 PM

BJP MP Bandi Sanjay On SIT Over Phone Tapping Issue

కరీంనగర్:  ఫోన్ల ట్యాపింగ్‌ అంశానికి సంబంధించి సిట్‌ విచారణ అనేది సీరియల్‌లా సాగుతోందని బీజేపీ ఎంపీ, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ విమర్శించారు. ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ అనేది సిరిసిల్ల కేంద్రంగా సాగిందని తాను ముందే చెప్పానని, ఆనాడు అధికారులు పట్టించుకోలేదన్నారు. అసలు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేశారని హరీష్, కేటీఆర్‌ను విచారణకు పిలిచారా.. లేక వారి ఫోన్లు ట్యాప్‌ అయ్యాయని పిలిచారా?అంటూ సెటైర్లు వేశారు బండి సంజయ్‌.

‘కేసీఆర్ కొడుకు యువరాజులా ఆడిందే ఆటగా నడుస్తుంటే, మేం మొత్తుకుంటే నాడు అధికారులు పట్టించుకోలేదు. సినిమా యాక్టర్స్, పారిశ్రామికవేత్తల ఫోన్స్ ట్యాప్ చేశారు. సాక్షాత్తూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రే చెప్పిండు కేసీఆర్ కుటుంబం ట్యాపింగ్‌కు పాల్పడింది. ఒక్కరిని కూడా ఇప్పటివరకూ సిట్ అరెస్ట్ చేయలేకపోయింది. ప్రభాకర్ రావు వ్యవహారం ఎలా సాగుతుందో చూస్తున్నాం. 

సిట్ సాధించిందేమిటో చెప్పాలి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రే అంటాడు తన ఫొన్ ట్యాప్ చేశారని. కానీ చర్యలు ఉండవు.కవిత ట్యాప్ అయినట్టు చెప్పింది, హరీష్ రావు ఫోన్ కూడా ట్యాప్ అయింది. భిక్షాటన చేసేవాళ్లు కూడా కేసిఆర్ హయాంలో ఫోన్ మాట్లాడేందుకు భయపడ్డారు. ఈ ప్రభుత్వానికి కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని అరెస్ట్ చేసే దమ్ము లేదు. సిట్‌ అధికారులకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి’ అని డిమాండ్‌ చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మంచు ముద్దలలో మునిగిన లోయ (ఫొటోలు)
photo 2

ఇది అంతులేని కథలా.. సిట్‌ విచారణ వేళ కేటీఆర్‌ (చిత్రాలు)
photo 3

కన్నడ బ్యూటీ విమలా రామన్ బర్త్‌డే.. క్రేజీ ఫోటోలు చూశారా?
photo 4

శ్రీకాకుళం : రథ సప్తమి వేడుకలు.. అదరహో (ఫొటోలు)

photo 5

కడప : కనుల పండువగా శ్రీరామ మహాశోభాయాత్ర (ఫొటోలు)

Video

View all
Rims Staff Negligence Rabies Injection To Injured Child 1
Video_icon

కిందపడ్డ బాలుడికి రేబిస్ ఇంజెక్షన్.. రిమ్స్ సిబ్బంది నిర్వాకం
Chandrababu Govt Allocates 54 Acres Govt Land To GITAM University 2
Video_icon

బాలయ్య అల్లుడి కోసం 54 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి!
Dhurandhar 2 vs Dacoit at the Box Office war on March 19 3
Video_icon

దురంధర్ 2 డెకాయిట్ తగ్గేదెలే అంటున్న అడివిశేష్
Ram Charans Peddi likely to be Postponed 4
Video_icon

పెద్ది పోస్ట్ పోన్..!
Akkineni Nagarjunas 100th Movie Update 5
Video_icon

అంచనాలు పెంచేస్తోన్న నాగ్ 100 th మూవీ
Advertisement
 