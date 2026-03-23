 బ్యాటింగ్‌.. జస్టిస్‌ విజయ్‌సేన్‌ రెడ్డి.. బౌలింగ్‌.. జస్టిస్‌ లక్ష్మీనారాయణ | Advocates A Team Wins High Court Judges Lawyers Cricket Tournament In Secunderabad | Sakshi
బ్యాటింగ్‌.. జస్టిస్‌ విజయ్‌సేన్‌ రెడ్డి.. బౌలింగ్‌.. జస్టిస్‌ లక్ష్మీనారాయణ

Mar 23 2026 9:13 AM | Updated on Mar 23 2026 11:01 AM

advocates a team wins high court cricket tournament secunderabad

జింఖానా మైదానంలో ముగిసిన హైకోర్టు జడ్జీలు–అడ్వొకేట్ల టోర్నమెంట్‌

హైదరాబాద్: సికింద్రాబాద్‌ జింఖానా మైదానంలో మూడు రోజులపాటు జరిగిన హైకోర్టు జడ్జీలు–అడ్వొకేట్ల క్రికెట్‌ టోర్నమెంట్‌లో అడ్వకేట్స్‌ ‘ఏ’ జట్టు విజేతగా నిలిచింది. శుక్రవారం జరిగిన తొలి రోజు పోటీల్లో చీఫ్‌ జస్టిస్‌ జట్టు ‘ప్రెసిడెంట్‌ లెవెన్‌’పై విజయం సాధించింది. 

అనంతరం అడ్వొకేట్స్‌ ‘ఏ’, ‘డీ’ జట్లు ఫైనల్‌కు చేరగా, ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో అరవింద్‌ నేతృత్వంలోని ‘ఏ’ జట్టు గెలుపొందింది. ముందుగా బ్యాటింగ్‌ చేసిన ‘డీ’ జట్టు 6 ఓవర్లలో 54 పరుగులు చేయగా, ‘ఏ’ జట్టు 4 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్‌ విజయ్‌సేన్‌ రెడ్డి, జస్టిస్‌ లక్ష్మీనారాయణ ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరై ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ను ప్రారంభించి, సరదాగా కాసేపు ఆడారు. అనంతరం విజేతలకు బహుమతులు అందజేశారు. 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో కొత్తగా నిర్మించిన అద్భుత ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడ : సమ్మోహనం.. ఆంధ్ర నాట్యం (ఫొటోలు)
photo 3

శర్వానంద్ 'బైకర్' సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

పెళ్లి వేడుకలో అల్లు అర్జున్ సతీమణి స్నేహా రెడ్డి (ఫోటోలు)
photo 5

మోడర్న్‌ లెహంగాలో ముద్దమందారంలా మిల్కీబ్యూటీ.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Garam Garam Varthalu BRS Malla Reddy Playing Kabaddi 1
Video_icon

మల్లారెడ్డి.. కబడ్డీ, కబడ్డీ
Jakkampudi Raja Strong Warning To Chandrababu Pawan Kalyan And Lokesh 2
Video_icon

పొరపాటున ఊర్లోకెళితే.. కోడిగుడ్లు, రాళ్లతో ఉరికించి కొడతారు..

Ram Charan And Director Sukumar Rangasthalam 2 Movie 3
Video_icon

రంగస్థలం 2 కి రంగం సిద్ధం
Revanth Reddy Govt Plans Salary Cut For Employees Neglecting Parents 4
Video_icon

ఉద్యోగులకు కొత్త రూల్స్.. తల్లిదండ్రులను చూసుకోకపోతే జీతం కట్!
KSR Live Show On Vizag Steel Plant And Chandrababu Amaravati Capital Scam 5
Video_icon

విశాఖ స్టీల్ భవిష్యత్తు అయోమయం.. అమరావతి పేరుతో అప్పులు, దోపిడీ
