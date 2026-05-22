సీఎం ప్రజావాణిలో 396 దరఖాస్తులు

May 22 2026 8:50 PM | Updated on May 22 2026 8:50 PM

396 Applications Received in CM Prajavani

సాక్షి,ఆదిలాబాద్‌: మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే ప్రజాభవన్‌లో శుక్రవారం నిర్వహించిన 224వ సీఎం ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో మొత్తం 396 దరఖాస్తులు అందాయి. పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు సంబంధించి 163, రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించి 47, ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కోసం 113, ప్రవాసి ప్రజావాణికి 01 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇతర శాఖలకు సంబంధించి 72 దరఖాస్తులు అందాయి.

సీఎం ప్రజావాణి ఇంచార్జ్, రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ జీ. చిన్నారెడ్డి దరఖాస్తులు స్వీకరించి ప్రజల సమస్యలు విని సంబంధిత అధికారులతో ఫోన్ లో మాట్లాడి పలు సమస్యలను పరిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏ.సీ.పీ. ఉమేందర్, ఎన్.ఆర్.ఐ. సమన్వయ మండలి వైస్ చైర్మన్ మంద భీంరెడ్డి,  వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.

కామాఖ్య దేవాలయ దర్శనంలో శ్రీముఖి (ఫొటోలు)
అక్కినేని కోడలు శోభిత కొత్త లుక్ (ఫొటోలు)
మృణాల్ ఠాకుర్ దేశీ గ్లామర్ (ఫొటోలు)
రమణి కళ్యాణం : చీరలో మెరిసిపోతున్న నటి దీప్షిక చంద్రన్ (ఫొటోలు)
ముంబై : 'రాజా శివాజీ' చిత్రం సక్సెస్ పార్టీ

YS Jagan Strong Reaction On Kakarla Venkata Rami Reddy Dismiss 1
కాకర్ల వెంకట్రామిరెడ్డి ఉద్యోగం తొలగింపు.. జగన్ సంచలన రియాక్షన్
వందల కోట్ల ఆస్తి.. ACB వలలో డిప్యూటీ కలెక్టర్
మహిళలపై పులి దాడి.. అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి
ఆయన మనసు వెన్న.. జగన్ గురించి మీకేం తెలుసు.. టీడీపీకి జూపూడి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
SIR అంటే ఏంటి? మీ ఓటు జాగ్రత్త.. ఈ డాక్యుమెంట్స్ పక్కా ఉండాలి!
