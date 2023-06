ఫైనల్లో టీమిండియా సంచలన విజయం.. టైటిల్‌ సొంతం

జపాన్‌లో జరిగిన మహిళల జూనియర్‌ ఆసియా కప్‌ హాకీ ఫైనల్లో సంచలనం నమోదైంది. అండర్‌ డాగ్స్‌గా బరిలోకి దిగిన భారత అమ్మాయిలు ఫోర్‌ టైమ్‌ ఛాంపియన్స్‌ దక్షిణ కొరియాకు షాకిచ్చారు. తుది పోరులో టీమిండియా.. 2-1 గోల్స్‌ తేడాతో సౌత్‌ కొరియాను ఖంగుతినిపించి, తొలిసారి ఆసియా కప్‌ టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

The winning moments ✨️

Here a glimpse of the winning moments after the victory in the Final of Women's Junior Asia Cup 2023.#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsiaCup2023 pic.twitter.com/ZJSwVI80iH

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 11, 2023