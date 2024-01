AUS VS WI 2nd Test: వేలు విరిగినా ఇరగదీసిన విండీస్‌ పేసర్‌

బ్రిస్బేన్‌ వేదికగా వెస్టిండీస్‌-ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్‌ రసవత్తరంగా సాగుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో విండీస్‌ను గెలుపు ఊరిస్తుంది. యువ పేసర్‌ షమార్‌ జోసఫ్‌ (6/65) ధాటికి ఆసీస్‌ ఓటమి దిశగా పయనిస్తుంది. లక్ష్య ఛేదనలో ఆ జట్టు 191 పరుగులకే తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయి ఓటమి అంచుల్లో నిలిచింది. స్టీవ్‌ స్మిత్‌ (90 నాటౌట్‌) ఆసీస్‌ను గెలిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. స్మిత్‌కు జతగా హాజిల్‌వుడ్‌ (0) క్రీజ్‌లో ఉన్నాడు.

బొటన వేలు విరిగినా ఇరగదీసిన షమార్‌..

సెకెండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్‌ చేసే సమయంలో స్టార్క్‌ బౌలింగ్‌ విండీస్‌ ఆటగాడు షమార్‌ జోసఫ్‌ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. స్టార్క్‌ సంధించిన యార్కర్‌ నేరుగా షమార్‌ కాలి బొటన వేలిని తాకింది. దీంతో అతను రిటైర్డ్‌ హర్ట్‌గా వెనుదిరిగాడు. స్వల్పంగా ఫ్రాక్చర్‌ ఉందని డాక్టర్లు చెప్పినా షమార్‌ బౌలింగ్‌కు దిగాడు. బౌలింగ్‌ చేయడమే కాకుండా ఆరు వికెట్లు తీసి సత్తా చాటాడు. షమార్‌తో పాటు అల్జరీ జోసఫ్‌ (2/50), జస్టిన్‌ గ్రీవ్స్‌ (1/46) వికెట్లు తీయడంతో ఆసీస్‌ ఓటమి దిశగా పయనిస్తుంది.

Shamar Joseph has to retire hurt after this toe-crusher from Mitch Starc!

