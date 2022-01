దుబాయ్‌: ఇటీవ‌లే టీమిండియా టెస్ట్‌ కెప్టెన్సీకి గుడ్‌బై చెప్పిన విరాట్ కోహ్లి తాజా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌లో పూర్వ వైభవం దిశగా దూసుకెళ్తున్నాడు. తాజా టెస్ట్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకుని ఏడో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో టీమిండియా పరిమిత ఓవర్ల సారధి రోహిత్ శ‌ర్మ 8 రేటింగ్ పాయింట్లు కోల్పోయినప్పటికీ.. ఐదో ర్యాంక్‌ను నిలబెట్టుకోగా, దక్షిణాఫ్రికాతో మూడో టెస్ట్‌లో అద్భుత శతకంతో చెలరేగిన రిషబ్‌ పంత్‌ 10 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకుని 14వ ర్యాంక్‌కు చేరుకున్నాడు.

