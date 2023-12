కమ్‌ బ్యాక్‌ అంటే ఇదేనేమో.. మునుపటి కంటే భీకరంగా మారిన కింగ్‌ కోహ్లి

టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌, రన్‌ మెషీన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి ఇటీవలికాలంలో ఫార్మాట్లకతీతంగా అద్భుతంగా రాణిస్తున్న విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కోహ్లి​కి రెండేళ్ల క్రితం కోహ్లికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. రెండేళ్ల కిందట కింగ్‌ కోహ్లి ఫామ్‌ కోల్పోయి, కెరీర్‌లో అత్యంత హీన దశకు ఎదుర్కొన్నాడు. 2019 డిసెంబర్‌ నుంచి 2022 జులై వరకు కోహ్లి కెరీర్‌ పరంగా ఎన్ని అవమానులు పడాలో అన్నీ పడ్డాడు.

ఫామ్‌ కారణంగా కెప్టెన్సీని సైతం కోల్పోయాడు. అనర్హులచే మాటలు పడ్డాడు. ఓ దశలో అసమర్థ కెప్టెన్‌గా ముద్ర వేయించుకున్నాడు. అలాంటి దశ నుంచి కోహ్లి 2022 ఆగస్ట్‌లో బయటపడ్డాడు. కోహ్లి కష్టకాలం నాటితో ముగిసింది. అతను తిరిగి ఫామ్‌ను అందుకున్నాడు. అయితే కమ్‌ బ్యాక్‌లో కోహ్లి మనుపటి కంటే భీకరంగా మారిపోయి, ప్రత్యర్ధి బౌలర్ల పాలిట సింహస్వప్నంలా తయారయ్యాడు. ఫార్మాట్‌ ఏదైనా కోహ్లిని ఔట్‌ చేయడం బౌలర్లకు స్థాయికి మించిన పని అయిపోయింది. 2022 ఆగస్ట్‌ నుంచి సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి టెస్ట్‌ వరకు కోహ్లి గణాంకాలు గమనిస్తే విషయం ఇట్టే అర్దమవుతుంది.

In the annals of Virat Kohli's cricketing journey, 2023 is poised to be remembered as the year of his triumphant 𝑪𝑶𝑴𝑬𝑩𝑨𝑪𝑲🔥 pic.twitter.com/OvG1lXXxyx

