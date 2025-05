భారత ఆటగాడిని అవమానించిన పాక్‌ టెన్నిస్‌ ప్లేయర్‌.. వైరల్‌ వీడియో

పాకిస్తాన్‌ టెన్నిస్‌ ప్లేయర్‌ ఒకరు భారత ఆటగాడిని అవమానించాడు. భారత్‌ చేతిలో ఓటమిని తట్టుకోలేక ఓవరాక్షన్‌ చేశాడు. మ్యాచ్‌ పూర్తయ్యాక షేక్‌ హ్యాండ్‌ ఇచ్చేందుకు వెళ్లిన భారత ఆటగాడి పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. కోపంతో ఊగిపోతూ కరచాలనం చేసేందుకు నిరాకరించాడు. కజకిస్థాన్‌ వేదికగా జరిగిన ఏసియా-ఓసియానియా జూనియర్‌ డేవిడ్‌ కప్‌ (అండర్‌-16) టెన్నిస్‌ టోర్నీమెంట్‌లో ఇది జరిగింది.

India defeats Pakistan 2-0 in Junior Davis Cup

