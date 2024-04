చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ స్టార్‌ శివం దూబే సూపర్‌ ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. గతేడాది అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్న ఈ పేస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌.. ఐపీఎల్‌-2024లోనూ బ్యాట్‌ ఝులిపిస్తూ సత్తా చాటుతున్నాడు. తాజాగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లోనూ శివం శివాలెత్తిపోయాడు.

నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఈ లెఫ్టాండర్‌ మొత్తంగా 38 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌ల సాయంతో 66 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. వాంఖడేలో ముంబై జట్టును సీఎస్‌కే మట్టికరిపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

Dube not leaving the shift key today, IYKYK 😉😏 #MIvCSK #TATAIPL #IPLonJioCinema #IPLinBhojpuri pic.twitter.com/vHZH0TWe4q

ఈ క్రమంలో శివం దూబేపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. టీమిండియా వైస్‌ కెప్టెన్‌, పేస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యాతో పోలుస్తూ శివం దూబేకే టీ20 ప్రపంచకప్‌-2024లో ఆడే అర్హత ఎక్కువగా ఉందంటూ అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

అయితే, శివం దూబే కేవలం స్పిన్నర్ల బౌలింగ్‌లో మాత్రమే ఆడగలడని.. కాబట్టి ప్రపంచకప్‌ టోర్నీలో ఆడించాలనడం తొందరపాటే అవుతుందని కొంతమంది విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ వాదనలను తాజాగా తప్పని నిరూపించాడు దూబే.

ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో స్పిన్‌ బౌలింగ్‌లో అతడు ఒకే ఒక్క బంతి ఎదుర్కొన్నాడు. మిగిలిన ముప్పై ఏడు బంతులు పేసర్లు సంధించినవే! దూబేను అవుట్‌ చేసేందుకు జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా వంటి వరల్డ్‌ క్లాస్‌ బౌలర్‌తో పాటు.. ఆకాశ్‌ మధ్వాల్‌, రొమారియో షెఫర్డ్‌లతో తానూ బరిలోకి దిగినా ముంబై కెప్టెన్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా ఫలితం రాబట్టలేకపోయాడు.

Most sixes since IPL 2022 -

🔹 66 Shivam Dube

🔹 66 Nicholas Pooran

Dube : 34 sixes vs Spinners, 32 sixes vs Pacers - He is not just a spin smasher 💥#TATAIPL #IPL2024 #MIvCSK #MIvsCSK #CSKvsMI #CSKvMIpic.twitter.com/5cQlVDyTMr

— TCTV Cricket (@tctv1offl) April 15, 2024