జర్నలిస్ట్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ విజేతగా సాక్షి

Dec 11 2025 1:21 PM | Updated on Dec 11 2025 1:34 PM

జర్నలిస్ట్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ సీజన్‌-2 విజేతగా సాక్షి టీవీ నిలిచింది. గురువారం జరిగిన ఫైనల్లో టీవీ-9ను 10 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసిన సాక్షి.. తొలి జేపీఎల్‌ ట్రోఫీని సొంతం చేసుకుంది. తుది పోరులో ప్రత్యర్ధి జట్టు నిర్ధేశించిన 92 పరుగుల లక్ష్యాన్ని సాక్షి ఒక్క వికెట్‌ కూడా కోల్పోకుండా ఊదిపడేసింది.


 ఓపెనర్లు చైతన్య(21), రమేశ్‌(35 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లతో 60) ఆజేయంగా నిలిచి మ్యాచ్‌ను ఫినిష్‌ చేశారు. ఈ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీవీ-9.. 19.4 ఓవర్లలో 91 పరుగులకే కుప్పకూలింది. సాక్షి బౌలర్లలో రమేశ్‌ మూడు వికెట్లు పడగొట్టి ప్రత్యర్ధి పతనాన్ని శాసించాడు. అతడితో పాటు శ్రీనాథ్‌ రెండు, శ్రీను, అగ్ని ఓ వికెట్‌ సాధించారు.

ఈ ఏడాది సీజన్‌ను సాక్షి టీవీ అజేయంగా ముగించింది. ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్‌లలోనూ విజయ ఢంకా మోగించింది. ఈ సీజన్‌ ఆసాంతం అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన రమేష్‌ (190 పరుగులు) ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ది సిరీస్‌గా నిలిచాడు. ఫైనల్లో ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ది మ్యాచ్‌ అవార్డు కూడా అతడికే లభించింది.

 

 

 

 

