పొట్టి క్రికెట్‌లో టీమిండియా విధ్వంసకర బ్యాటర్‌ రింకూ సింగ్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోతున్నాడు. ఆడింది తక్కువ మ్యాచ్‌లే అయినా ఎవరికీ సాధ్యంకాని రికార్డులతో దూసుకుపోతున్నాడు. తాజాగా రింకూ ఖాతాలో మరో రికార్డు వచ్చి చేరింది. ఐసీసీ పుల్‌ మెంబర్‌ జట్లలో 10 టీ20 ఇన్నింగ్స్‌ల తర్వాత అత్యధిక స్ట్రయిక్‌రేట్‌, సగటు కలిగిన ఆటగాడిగా రికార్డు నెలకొల్పాడు.

