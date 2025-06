టీమిండియా విధ్వంసకర బ్యాటర్‌ రింకూ సింగ్‌ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ ఇవాళ (జూన్‌ 8) లక్నోలోని ద సెంట్రమ్‌ ఫైవ్‌ స్టార్‌ హోటల్‌లో ఘనంగా జరిగింది. రింకూ సమాజ్‌వాది పార్టీ ఎంపీ (లోక్‌సభ) ప్రియా సరోజ్‌ను నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట ప్రాంతంలో రింకూ, సరోజ్‌ నిశ్చితార్థం రింగులు మార్చుకున్నారు. ఈ వేడుకకు రింకూ, సరోజ్‌ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు క్రికెట్‌, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

