ఐర్లాండ్‌తో నిన్న జరిగిన రెండో టీ20 ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ కెప్టెన్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ షోతో అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌లో ఇరగదీసిన రషీద్‌.. ఆతర్వాత బౌలింగ్‌లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.

రషీద్‌ (12 బంతుల్లో 25; 3 ఫోర్లు, సిక్స్‌), మొహమ్మద్‌ నబీ (38 బంతుల్లో 59; 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), సదీఖుల్లా అటల్‌ (32 బంతుల్లో 35; 2 ఫోర్లు, సిక్స్‌) బ్యాట్‌తో రాణించడంతో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 152 పరుగులు చేసింది.

పై ముగ్గురు మినహా ఆఫ్ఘన్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఎవ్వరూ రాణించలేకపోయారు. ఐర్లాండ్‌ బౌలర్లలో మార్క్‌ అదైర్‌ 3, జాషువ లిటిల్‌, బ్యారీ మెక్‌కార్తీ తలో 2 వికెట్లు, బెంజమిన్‌ వైట్‌ ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు.

అనంతరం నామమాత్రపు లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ఐర్లాండ్‌.. రషీద్‌ ఖాన్‌ (4-0-14-4), ఖరోటే (4-0-23-2), నబీ (3-0-14-1) ధాటికి నిర్ణీత ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 142 పరుగులకే పరిమితమై 10 పరుగుల తేడాతో ఓటమిపాలైంది. ఐర్లాండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో బల్బిర్నీ (45), గ్యారెత్‌ డెలానీ (39) మాత్రమే రాణించారు.

We have seen that before! 😄



Just @RashidKhan_19 being Rashid Khan! 🤩👏🙌#AfghanAtalan | #AFGvIRE2024 pic.twitter.com/yxRqBibMQf

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) March 17, 2024