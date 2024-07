భారత ఒలింపిక్స్‌ బృందంతో ప్రధాని మోదీ సమావేశం

పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో పాల్గొనే భారత బృందంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నిన్న (జులై 4) రాత్రి సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ అథ్లెట్లతో సుదీర్ఘంగా సంభాషించారు. అథ్లెట్లు కూడా తమ లక్ష్యాలను ప్రధానికి వివరించారు. అనంతరం అథ్లెట్లు మోదీతో ఫోటోలు దిగారు.

Interacted with our contingent heading to Paris for the @Olympics. I am confident our athletes will give their best and make India proud. Their life journeys and success give hope to 140 crore Indians. pic.twitter.com/OOoipJpfUb

— Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2024