మెక్సికోలో పీలే విగ్రహావిష్కరణ

గ్వాడలహారా (మెక్సికో): ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ ప్రారంభానికి ముందు... మెక్సికోలో బ్రెజిల్ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం పీలే విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారు. జూన్ 11 నుంచి జూలై 19 వరకు ‘ఫిఫా’ ప్రపంచకప్ జరగనుండగా... మెగా టోరీ్నకి కెనడా, మెక్సికో, అమెరికా సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లు జరిగే మెక్సికోలోని గ్వాడలహారాలో బ్రెజిల్ దివంగత దిగ్గజం పీలే భారీ విగ్రహాన్ని గురువారం ఆవిష్కరించారు.
సుదీర్ఘ కెరీర్లో బ్రెజిల్కు మూడు ‘ఫిఫా’ ప్రపంచకప్లు అందించిన పీలే... 1970లో మెక్సికోలో జరిగిన మెగా టోర్నీలో తమ జట్టుకు టైటిల్ అందించాడు. తమ దేశంతో పీలేకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉన్న నేపథ్యంలో... ఈ విగ్రహం ఏర్పాటు చేసినట్లు స్థానిక గవర్నర్ తెలిపారు. 82 ఏళ్ల వయసులో పీలే 2022లో మృతి చెందారు. ‘ఇక్కడ మ్యాచ్లు ఆడి, ఒక గొప్ప గోల్ చేసిన స్టార్ ఆటగాడి స్మారక విగ్రహం స్థానిక ప్రజలు, అభిమానులకు గొప్ప బహుమతి. పీలే గ్వాడలహారాను ప్రేమించారు. 1970లో మెక్సికన్ ప్రజలు అతడికి బ్రహ్మరథం పట్టారు.
వరల్డ్కప్ మ్యాచ్లు చూసేందుకు వస్తున్న అభిమానులందరూ పీలే ఘనతలను తలచుకునేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది’ అని గవర్నర్ పాబ్లో లెమస్ తెలిపారు. 1970, 1986 ‘ఫిఫా’ ప్రపంచకప్లకు ఆతిథ్యమిచ్చిన జలిస్కో స్టేడియం వెలుపల 9.5 మీటర్ల ఎత్తు గల పీలే విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 1970లో బ్రెజిల్ జట్టు టైటిల్ గెలవడానికి ముందు లీగ్ దశ మ్యాచ్లతో పాటు, క్వార్టర్ఫైనల్, సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లను ఇదే స్టేడియంలో ఆడింది. అనంతరం మెక్సికో అజ్టెకా స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్లో ఇటలీని ఓడించి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. ఈసారి ప్రపంచకప్లో తొలిసారి 48 దేశాలు పాల్గొంటున్నాయి. మొత్తం 104 మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు.