క్రికెట్‌లో ఓ బౌలర్‌ ఒక హ్యాట్రిక్‌ సాధించడం మనం చాలా అరుదుగా చూస్తూ ఉంటాం. అటువంటింది ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన ఓ జూనియర్‌ క్రికెటర్‌ ఒకే ఓవర్‌లో డబుల్‌ హ్యాట్రిక్‌ సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఒలివర్ వైట్‌హౌజ్ అనే 12 ఏళ్ల కుర్రాడు ఒకే ఓవర్‌లో 6 వికెట్లు పడగొట్టి సంచలనం నమోదు చేశాడు.

ఓ క్రికెట్‌ టోర్నీలో బ్రోమ్స్‌గ్రోవ్ క్రికెట్ క్లబ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వైట్‌హౌజ్.. కుక్‌హిల్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో వైట్‌హౌజ్ ఒకే ఓవర్లో ఆరు వికెట్లు తీయడంతోపాటు రెండు ఓవర్లలో మొత్తం 8 వికెట్లు తీసి ఒక్క పరుగు కూడా ఇవ్వలేదు.

ప్రపంచ క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఇలా జరగడం ఇదే తొలి సారి. ఇక ఈ విషయాన్ని బ్రోమ్స్‌గ్రోవ్ క్రికెట్ క్లబ్‌ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ‍ట్వీట్‌ వైరల్‌ మారింది. కాగా వైట్‌హౌజ్ అమ్మమ్మ అయిన యాన్ జోన్స్ 1969లో వింబుల్డన్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్ విశేషం.

What an achievement for our u12 player. His final match figures were 2–2-8-0 ! Only 2 wickets in his second over 🐗🏏 pic.twitter.com/0L0N36HIcI

— Bromsgrove Cricket Club (@BoarsCricket) June 11, 2023