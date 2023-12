New Zealand vs Bangladesh, 2nd T20I: న్యూజిలాండ్‌- బంగ్లాదేశ్‌ మ్యాచ్‌కు వరణుడు అడ్డుతగిలాడు. మౌంట్‌ మౌంగనీయ్‌లో ఇరు జట్ల మధ్య శుక్రవారం జరగాల్సిన రెండో టీ20 వర్షం కారణంగా రద్దైపోయింది. ఈ క్రమంలో మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో బంగ్లా 1-0తో ఆధిక్యం నిలబెట్టుకోగలిగింది.

కాగా నజ్ముల్‌ హొసేన్‌ షాంటో కెప్టెన్సీలో బంగ్లాదేశ్‌ జట్టు కివీస్‌ పర్యటనకు వెళ్లింది. ఈ యువ బ్యాటర్‌ సారథ్యంలో మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో ఆఖరి మ్యాచ్‌లో అనూహ్య విజయం సాధించింది. తద్వారా క్లీన్‌స్వీప్‌ గండాన్ని తప్పించుకోవడమే గాకుండా.. న్యూజిలాండ్‌ గడ్డ మీద తొలి వన్డే గెలుపు నమోదు చేసి చరిత్ర సృష్టించింది.

తొలి టీ20 గెలుపు

ఇక మూడో వన్డేలో ఆతిథ్య కివీస్‌ను ఏకంగా తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసిన బంగ్లాదేశ్‌.. ఊహించని రీతిలో టీ20 సిరీస్‌ను విజయంతో ఆరంభించింది. నేపియర్‌ వేదికగా బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో శాంట్నర్‌ బృందంపై ఐదు వికెట్ల తేడాతో జయభేరి మోగించింది. ఇక కివీస్‌ గడ్డ మీద బంగ్లాదేశ్‌కు ఇదే తొలి టీ20 గెలుపు కూడా కావడం విశేషం.

ఆకస్మిక వర్షం.. తడిసిపోయిన ఆటగాళ్లు

ఈ క్రమంలో రెండో టీ20లోనూ సత్తా చాటాలని భావించిన నజ్ముల్‌ షాంటో బృందం.. అందుకు తగ్గట్లుగానే టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. పేసర్‌ షోరిఫుల్‌ ఇస్లాం.. కివీస్‌ ఓపెనర్‌ ఫిన్‌ అలెన్‌(2)ను పెవిలియన్‌కు పంపి శుభారంభం అందించాడు.

అయితే, 23 బంతుల్లోనే 43 పరుగులు రాబట్టి ప్రమాదకరంగా మారుతున్న మరో ఓపెనర్‌ టిమ్‌ సిఫార్ట్‌ను తంజీం హసన్‌ సకీబ్‌ అవుట్‌ చేశాడు. వీరి స్థానాల్లో క్రీజులోకి వచ్చిన డారిల్‌ మిచెల్‌ 18(24 బంతుల్లో), గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ 9(14 బంతుల్లో) పరుగులతో నిలదొక్కుకునే ప్రయత్నం చేశారు.

