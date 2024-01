మహ్మద్‌ సిరాజ్‌.. కేప్‌టౌన్‌ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన రెండో టెస్టులో మ్యాచ్‌ విన్నింగ్‌ ప్రదర్శన చేశాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా 6 వికెట్లతో అదరగొట్టిన సిరాజ్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌ కీలకమైన మార్‌క్రమ్‌ వికెట్‌ పడగొట్టాడు. ఓవరాల్‌గా 7 వికెట్లు సాధించిన సిరాజ్‌కు మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ది మ్యాచ్‌ అవార్డు వరించింది.

పోస్ట్‌మ్యాచ్‌ ప్రేజేంటేషన్‌లో సిరాజ్‌కు ట్రాన్స్‌లేటర్‌గా టీమిండియా పేస్‌ గుర్రం జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా మారాడు. సిరాజ్‌ హిందీలో మాట్లాడితే బుమ్రా ఆంగ్లంలోకి అనువాదించాడు. సిరాజ్‌ మాట్లడుతూ.. ఈ మ్యాచ్‌లో జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా సలహాల వల్లే మెరుగైన ప్రదర్శన చేయగలిగానని చెప్పుకొచ్చాడు.

'బుమ్రా బౌలింగ్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత పిచ్‌ ఎలా ఉందో నాకు తెలియజేశాడు. ఇటువంటి వికెట్‌పై ఏ లెంగ్త్‌తో బౌలింగ్‌ వేయాలన్నది నాకు సలహా ఇచ్చాడు. అందుకు తగ్గట్టు నా లెంగ్త్‌ను సెట్‌ చేసుకున్నాను. నేను మరి ఎక్కువగా ఆలోచించలేదు.

ఒకే లెంగ్త్‌లో స్ధిరంగా బౌలింగ్‌ చేస్తే చాలు వికెట్లు పొం‍దవచ్చు అని భావించాను. మరో ఎండ్‌లో బుమ్రా బౌలింగ్‌ చేస్తుంటే.. అతడితో కలిసి స్పెల్‌ను పంచుకోవడం చాలా బాగుంటుందని" సిరాజ్‌ పేర్కొన్నాడు. దీన్ని బుమ్రా ఇంగ్లీష్‌లోకి ట్రాన్సెలెట్‌ చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Siraj praised Bumrah during the presentation in his answer in Hindi and gave him credit.

Bumrah of course edited that part out in the English translation.

Of course.

— Vishal Misra (@vishalmisra) January 4, 2024