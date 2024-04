ఐపీఎల్‌-2024లో లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ బ్యాటింగ్‌ పరంగా తడబడుతున్నాడు. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఎక్నా స్టేడియం వేదికగా గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌తో మ్యాచ్‌లో రాహుల్‌ నిరాశపరిచాడు. ఓపెనర్‌గా వచ్చిన రాహుల్‌ టెస్టు మ్యాచ్‌ కంటే దారుణంగా ఆడాడు. ఓ వైపు స్టోయినిష్‌ బౌండరీలు బాదుతుంటే.. రాహుల్‌ మాత్రం తన జిడ్డు బ్యాటింగ్‌తో అభిమానులకు విసుగుతెప్పించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో 31 బంతులు ఎదుర్కొన్న 106.45 స్ట్రైక్‌ రేటుతో 33 పరుగులు చేశాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్‌లో కేవలం మూడు బౌండరీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆఖరికి దర్శన్‌ నల్కండే బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి రాహుల్‌ ఔటయ్యాడు. ఈ క్రమంలో రాహుల్‌ను నెటిజన్లు దారుణంగా ట్రోలు చేస్తున్నారు.

టెస్టు ఇన్నింగ్స్‌ బాగా ఆడావు.. ఓడినా నీదే ప్లేయర్‌ మ్యాచ్‌ అవార్డు అంటూ ఓ నెటిజన్‌ పోస్ట్‌ చేశాడు. టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 163 పరుగులు చేసింది. లక్నో బ్యాటర్లలో మార్కస్‌ స్టోయినిష్‌(58) పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.

అతడితో పాటు నికోలస్‌ పూరన్‌(32 నాటౌట్‌), కేఎల్‌ రాహుల్‌(33) పరుగులతో పర్వాలేదన్పించారు. గుజరాత్‌ బౌలర్లలో ఉమేశ్‌ యాదవ్‌, దర్శన్‌ నల్కండే తలా రెండు వికెట్లు సాధించగా.. రషీద్‌ ఖాన్‌ ఒక్క వికెట్‌ పడగొట్టాడు.

What a day for academy..

Hardik Pandya- 39 off 33

KL Rahul- 33 off 31

Prince Gill- 19 off 21😳🔥🔥 pic.twitter.com/CW44o7hZHt

— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 7, 2024