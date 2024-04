IPL 2024 LSG VS GT: రాహుల్‌ సూపర్‌ కెప్టెన్సీ.. తిరుగులేని ట్రాక్‌ రికార్డు

ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ కెప్టెన్‌గా కేఎల్‌ రాహుల్‌కు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈ జట్టు తరఫున స్కోర్లను కాపాడుకోవడంలో రాహుల్‌కు తిరుగులేని ట్రాక్‌ రికార్డు ఉంది. రాహుల్‌ ఎల్‌ఎస్‌జీ కెప్టెన్‌గా స్కోర్లను డిఫెండ్‌ చేసుకుంటూ గత 17 మ్యాచ్‌ల్లో కేవలం ఒకే ఒకసారి ఓటమి చవిచూశాడు. ఓ మ్యాచ్‌లో ఫలితం తేలలేదు.

తక్కువ స్కోర్లను కాపాడుకోవడంలో రాహుల్‌ దిట్ట. ఈ సీజన్‌లో లక్నో గెలిచిన మ్యాచ్‌లే ఇందుకు ఉదాహరణ. పంజాబ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాహుల్‌ 199 పరుగులకు విజయవంతంగా కాపాడుకున్నాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో ప్రత్యర్దిని 178 పరుగులకే పరిమితం చేశాడు.

ఆ తర్వాత ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాహుల్‌ 181 పరుగులను డిఫెండ్‌ చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో రాహుల్‌ సూపర్‌ కెప్టెన్సీ స్కిల్స్‌ ప్రదర్శించి ఆర్సీబీని 153 పరుగులకే పరిమితం చేశాడు.

తాజాగా గుజరాత్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాహుల్‌ ఇంకాస్త పరిణితి చెంది 163 పరుగులను విజయవంతంగా కాపాడుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో రాహుల్‌ తన సారధ్య నైపుణ్యాలను రంగరించి గుజరాత్‌ను 130 పరుగులకే పరిమితం చేశాడు.

కెప్టెన్‌గా వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లో తక్కువ స్కోర్లను డిఫెండ్‌ చేసుకోవడంతో రాహుల్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తుంది. భావి భారత కెప్టెన్‌ ఇతడే అంటూ అభిమానులు రాహుల్‌ను ఆకాశానికెత్తుతున్నారు.

KL Rahul has been one of the best captains in the IPL while defending the total. 🫡pic.twitter.com/9WhKztX4A9

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 7, 2024