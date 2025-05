కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌తో మ్యాచ్‌ రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ కెప్టెన్‌ రియాన్‌ పరాగ్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. ఆరంభంలోనే వరుస విరామాల్లో వికెట్లు కోల్పోయి జట్టు కష్టాల్లో ఉన్న వేళ తానున్నానంటూ బ్యాట్‌ ఝులిపించాడు.

ఓ వైపు వికెట్లు పడుతున్నా ఏకాగ్రత చెదరనీయకుండా నిలకడగా ఆడిన రియాన్‌ పరాగ్‌.. 27 బంతుల్లో అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా గేరు మార్చేశాడు. అప్పటికి రాజస్తాన్‌ ఇన్నింగ్‌స్లో 12 ఓవర్లు ముగియగా స్కోరు 102-5గా ఉంది.

ఆ మరుసటి ఓవర్లో రియాన్‌ పరాగ్‌ పూనకం వచ్చినట్లుగా బ్యాట్‌తో బంతిని బాదేశాడు. పదమూడో ఓవర్లో బంతితో రంగంలోకి దిగిన కేకేఆర్‌ స్పిన్నర్‌ మొయిన్‌ అలీకి చుక్కలు చూపించాడు. ఆ ఓవర్లో తొలి బంతిని షిమ్రన్‌ హెట్‌మెయిర్‌ (29) ఎదుర్కొని సింగిల్‌ తీశాడు.

ఈ క్రమంలో క్రీజులోకి వచ్చిన రియాన్ పరాగ్‌ ఆ తర్వాతి ఐదు బంతుల్లో వరుసగా సిక్సర్లు బాదాడు. ఇందుకు తోడు ఈ ఓవర్లో మొయిన్‌ అలీ ఓ వైడ్‌ కూడా వేశాడు. ఫలితంగా పదమూడో ఓవర్లో రాజస్తాన్‌కు ఏకంగా 32 పరుగులు వచ్చాయి. రియాన్‌ పరాగ్‌ స్కోరు 75 పరుగులకు చేరింది.

కాగా ఇలా ఒకే ఓవర్లో ఐదు సిక్సర్లు బాదడం ద్వారా రియాన్‌ పరాగ్‌ చరిత్రకెక్కాడు. ఐపీఎల్‌లో ఈ ఘనత సాధించిన ఐదో క్రికెటర్‌గా ఈ కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్‌ నిలిచాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో వీరోచిత ఇన్నింగ్స్‌ ఆడిన రియాన్‌ పరాగ్‌ దురదృష్టవశాత్తూ.. సెంచరీకి ఐదు పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయాడు.

పద్దెనిమిదవ ఓవర్లో హర్షిత్‌ రాణా బౌలింగ్‌లో నాలుగో బంతికి షాట్‌ ఆడేందుకు బాల్‌ను గాల్లోకి లేపగా.. లాంగాన్‌లో ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్న వైభవ్‌ అరోరా క్యాచ్‌ పట్టాడు. దీంతో రియాన్‌ పరాగ్‌ అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌కు తెరపడింది. మొత్తంగా 45 బంతులు ఎదుర్కొన్న అతడు ఆరు ఫోర్లు, ఎనిమిది సిక్సర్ల సాయంతో 95 పరుగులు చేసి నిష్క్రమించాడు.

ఐపీఎల్‌లో ఒకే ఓవర్లో ఐదు సిక్సర్లు బాదిన క్రికెటర్లు వీరే

👉క్రిస్‌ గేల్‌ 2012లో రాహుల్‌ శర్మ బౌలింగ్‌లో

👉రాహుల్‌ తెవాటియా 2020లో కాటెరెల్‌ బౌలింగ్‌లో

👉రవీంద్ర జడేజా 2021లో హర్షల్‌ పటేల్‌ బౌలింగ్‌లో

👉రింకూ సింగ్‌ 2023లో యశ్‌ దయాళ్‌ బౌలింగ్‌లో

👉రియాన్‌ పరాగ్‌ 2025లో మొయిన్‌ అలీ బౌలింగ్‌లో..

𝙍𝙖𝙢𝙥𝙖𝙣𝙩 𝙍𝙞𝙮𝙖𝙣 🔥



The #RR captain is in the mood tonight 😎



He keeps @rajasthanroyals in the game 🩷



Updates ▶ https://t.co/wg00ni9CQE#TATAIPL | #KKRvRR | @rajasthanroyals | @ParagRiyan pic.twitter.com/zwGdrP3yMB

— IndianPremierLeague (@IPL) May 4, 2025