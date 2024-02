టీమిండియా యువ బ్యాటర్‌ సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ను ఉద్దేశించి ఇంగ్లండ్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ డేవిడ్‌ లాయిడ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అరంగేట్రంలోనే అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్న అతడు.. మరొకరికి సాయం చేసే క్రమంలో అన్యాయంగా అవుటయ్యాడని పేర్కొన్నాడు.

కాగా రంజీల్లో పరుగుల వరద పారించి.. ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించిన ముంబై బ్యాటర్‌ సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ ఎట్టకేలకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఇంగ్లండ్‌తో రాజ్‌కోట్‌లో జరుగుతున్న మూడో టెస్టు సందర్భంగా అతడు టీమిండియా క్యాప్‌ అందుకున్నాడు.

ప్రత్యర్థి జట్టు ఎంతటి పటిష్ట బౌలింగ్‌ దళం కలిగి ఉన్నా.. తనకు లెక్కలేదన్నట్లుగా స్వేచ్ఛగా బ్యాట్‌ ఝులిపించాడు. తొలి రోజు ఆటలో ఆరో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సర్ఫరాజ్‌.. 48 బంతుల్లోనే హాఫ్‌ సెంచరీ మార్కు అందుకున్నాడు.

