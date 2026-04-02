ఫిన్‌ అలెన్‌ ఊచకోత

ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో ఇవాళ (ఏప్రిల్ 2) జరుగుతున్న మ్యాచ్లో కేకేఆర్ ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ చెలరేగిపోయాడు. 227 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో డేవిడ్ పేన్ వేసిన తొలి ఓవర్లో ఉగ్రరూపం దాల్చాడు. 2 సిక్సర్లు, 3 ఫోర్ల సాయంతో 24 పరుగులు పిండుకొని, ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇన్నింగ్స్ తొలి ఓవర్లో రెండో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.
ఈ రికార్డు రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ పేరిట ఉంది. జైస్వాల్ 2023 ఎడిషన్లో కేకేఆర్పై తొలి ఓవర్లో ఏకంగా 26 పరుగులు పిండుకున్నాడు. ఫిన్ అలెన్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆటగాడు పృథ్వీ షాతో కలిసి ఈ రికార్డును షేర్ చేసుకున్నాడు. షా 2021 ఎడిషన్లో కేకేఆర్పై తొలి ఓవర్లో 24 పరుగులు రాబట్టాడు.
ఐపీఎల్ ఇన్నింగ్స్ మొదటి ఓవర్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్లు
26 - యశస్వి జైస్వాల్ (RR) vs KKR, 2023
24 - పృథ్వీ షా (DC) vs KKR, 2021
24 - ఫిన్ అలెన్ (KKR) vs SRH, 2026*
22 - యశస్వి జైస్వాల్ (RR) vs PBKS, 2025
21 - నమన్ ఓజా (RR) vs KKR, 2009
21 - సునీల్ నరైన్ (KKR) vs RR, 2018
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే.. 227 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనను కేకేఆర్ ధాటిగా ప్రారంభించింది. అలెన్ (7 బంతుల్లో 28; 4 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) క్రీజ్లో ఉన్నంత సేపు అలజడి సృష్టించి ఔటయ్యాడు. అనంతరం అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ బ్యాట్ ఝులిపించడం ప్రారంభించాడు.
అయితే ఇన్నింగ్స్ ఆరో ఓవర్లో కేకేఆర్కు కోలుకోని లేని దెబ్బ తగిలింది. దురదృష్టవశాత్తు గ్రీన్ రనౌటయ్యాడు. 7 ఓవర్ల తర్వాత కేకేఆర్ స్కోర్ 79-3గా ఉంది. రఘువంశీ (35), రింకూ సింగ్ (1) క్రీజ్లో ఉన్నారు. హర్ష్ దూబే, ఉనద్కత్కు తలో వికెట్ దక్కింది.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఎస్ఆర్హెచ్ భారీ స్కోర్ చేసింది. 20 ఓవర్లలో ఆ జట్టు 8 వికెట్ల నష్టానికి 226 పరుగులు చేసింది. హెడ్ (46), అభిషేక్ (48), క్లాసెన్ (52), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (39) రాణించారు. కేకేఆర్ బౌలర్లలో ముజరబానీ 4, వైభవ్ ఆరోరా 2, కార్తీక్ త్యాగి ఓ వికెట్ తీశారు.